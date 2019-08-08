- Ну, точно, любовника завела! – активно шепчется общественность, увидев, что некая дама вдруг резко похудела, похорошела и вообще расцвела. Здоровый внешний вид у многих ассоциируется с активной и насыщенной половой жизнью. А как обстоят дела на самом деле?
1. Расход калорий
Да-да, вездесущие ученые и это умудрились посчитать. В ходе экспериментов выяснилось, что во время секса количество расходуемых калорий у женщин и у мужчин не совпадают.
Стало известно о том, что среднестатистический мужчина при совершении полового акта тратит 101 калорию, а вот у женщин эта цифра составляет только 69 ккалорий.
В 1 кг человеческого жира содержится примерно 8000 ккал, так что для того, чтобы похудеть хотя бы на килограмм, женщине потребуется больше ста половых актов. Увы.
2. Укрепление мышц
Заниматься любовью и одновременно становиться сильным и накачанным! Это же мечта!
Однако, и тут не все так просто. Скажу честно, что я бывала на тренингах, которые учат, как "подкачать" те или иные группы мышц во время секса. Мое впечатление? Жутко отвлекает. К тому же, весь этот цирк приходится как-то объяснять партнеру, а это чревато срывом мероприятия из-за приступа здорового смеха.
3. Похудеть от любви
А вот от любви, особенно на начальном её этапе, когда в мозгу круглосуточно идет передача "играй гормон" похудеть действительно можно. Некоторые умудряются худеть даже от безответной любви, что уж говорить о том, когда объект ответил взаимностью.
В кровь немедленно выбрасывается такое количество гормонов, что человек как будто на крыльях летает, откуда только силы берутся. Так что связать похудение с влюбленностью, вполне возможно. Правда, такой гормональный коктейль действует не вечно, а ограниченный срок – от нескольких месяцев до трех лет. А потом волшебная палочка уже не работает.
4. Подавленные желания
Есть еще один тонкий нюанс. Когда человек вынужден защищаться от реальности, длительно терпеть и подавлять свои истинные желания, он толстеет. В этом случае жир как бы ограждает его от соблазнов окружающего мира. Так что косвенно, возможно, выпуск пара, в виде знакомства с любовником или любовницей, может дать похудательный эффект(особенно, если присовокупить туда п.3).
Словом, похудеть при помощи секса – плохая идея. Как ни крути, а просто ограничение рациона и увеличение подвижности даст больший эффект, чем диковинные позы и попытки подкачать пресс в постели. Впрочем, если вы влюблены, то считайте, что вы обзавелись неплохим жиросжигателем, который на фоне физических нагрузок и правильного питания может дать потрясающий результат.
Кстати, наличие или отсутствие интимной жизни влияет на ваш вес?
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