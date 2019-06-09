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/Блоги - Секс

Лілія Ахремчик
Лілія Ахремчик
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Женщины любят секс

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Женщины любят секс. Вопреки устоявшемуся мнению, что женщинам секс не нужен, а если нужен, то только когда есть эмоциональная близость.

Женщинам секс нужен. И сексуальными им быть нравится. Это если женщины без травм и боли, которые не дают им раскрыться и проявиться во всей полноте своей женственности.

Моника Белуччи

Моника Белуччи

BTB Lady

Это заложено природой - чтобы рожать и продолжаться, процесс надо любить. Чтобы хотелось пробовать снова и снова. И выбор самца заложен природой. Нет, не того, с которым можно состариться, а того, который даст оптимальный для потомства набор генов. Как человек, он может быть так себе, а с точки зрения тактико-технических характеристик - лучше не придумаешь. Давайте без иллюзий: секс - это заводская прошивка мироздания, BIOS. И не надо сентенций "Я могу только по любви". Ты можешь, потому что у тебя заныло внизу живота или дрожь по телу, потому что он, с*ка, пахнет... Ах, как он пахнет!... Или взгляд у него такой... В общем, платье само с тебя соскальзывает...

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Ошибки мужчины в сексе: на что жалуются женщины

А вот это "по любви" - это от лукавого, точнее, от мамы. Это она или бабушка, а может, и отец-абьюзер, приложились, чтоб ты проституткой не выросла (известный же родительский страх: сын - наркоман, дочь - проститутка), всю твою подростковость внушая тебе, что с мальчиками можно только по любви. И это так прочно засело в твоей голове, что без эмоциональной близости ты сексом заниматься не можешь. А если вдруг, чур тебя, чур, случилось, так ты себе обязательно на этом месте любовь придумаешь. Ну, потому что ты же не проститутка, чтоб только из-за влечения с мужиком в постель лечь. (А проститутки, кстати, тоже не из-за влечения сексом занимаются, просто работа такая).

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Я не устану повторять: секс и любовь - это разное. Когда, наконец, женщины начнут это различать, их страдания закончатся. Хотеть мужчину и хотеть с ним жить - в корне разные желания. Чтобы хотеть, не обязательно любить. Любя, можно и не хотеть.

Привязывать эмоциональную близость к влечению - только укреплять традиционный женский паттерн "только по любви". Эмоциональная близость нужна для любви, для секса же достаточно влечения - стремления к удовлетворению потребности.

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Да, мы отличаемся от мужчин - нам нужно, чтобы что-то заиграло внутри, чтобы оргазм состоялся. Но это "заиграло" далеко не всегда происходит от того, как он прекрасно ухаживает и заботится, а потому что - хорош подлец, ох, как хорош.

Ловите в себе это... Осознавайте... И не подменяйте жаждой привязанности.

С любовью, Лилия.

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Автор
Лілія АхремчикЛілія Ахремчик
Тег
Секс
Джерело
Джерело:Facebook Лилии Ахремчик
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Zimova Victoria
Zimova Victoria
"Любя, можно и не хотеть" - вот это трагедия.
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Луговской Николай
Луговской Николай
Нравится?-Ужас!!! А мы и не знали!:).
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