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/Блоги - Секс

Лілія Ахремчик
Лілія Ахремчик
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Когда должен быть первый секс в отношениях?

2.2тЧитати матеріал російською

У меня насчет этого нет сомнений. Но ведь люди чем только ни заморачиваются! Ищут ответы в Интернете, смотрят ролики на Ютубе. Уже можно делать "это" или нет? А сейчас? Третье свидание, пора? ⠀

Многие гуру пытаются ответить на этот вопрос. Проповедники ведической психологии говорят о ста днях воздержания. Хм... А если за это время было только два свидания? Церковники и вовсе запрещают заниматься сексом до брака. "Мудрые" женщины утверждают, что мужчина должен завоевать и покорить, "давать" сразу нельзя. Некоторые тренеры говорят о трех или пяти свиданиях... А как думаете вы, когда уже можно?

Новини
У каких женщин будет секс и после 50 лет?

Я думаю, что секс - не предмет для торга, иначе очень напоминает проституцию, только завуалированную. На что можно ориентироваться, так это на свои ощущения рядом с человеком, на понимание его и свои желания. ⠀

Если мужчина - "ходок", то, вероятно, с сексом стоит повременить. Он привык к быстрым победам и раззадоривается в завоевании. Но! С ним в эту игру придется играть всегда. ⠀

Если вы думаете, что чем больше времени провели вместе до секса, тем больше гарантий, что мужчина не скроется за горизонтом, то вы ошибаетесь. "Охотники" могут долго расставлять силки. И даже обычный человек может после секса разочароваться, это и про вас тоже. ⠀

Новини
100%-ный способ испортить секс

Единственное, что на самом деле вредит развитию отношений после секса - это если вы пошли на интим из желания мужчину впечатлить или удержать. Провальный мотив. Продолжить мужчина захочет, если вы делали секс с ним для себя, для своего кайфа, не ожидая продолжения. Или не захочет. Но вы и не ждали.

Согласны, друзья?

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Автор
Лілія АхремчикЛілія Ахремчик
Тег
Секс
Джерело
Джерело:Facebook Лилии Ахремчик
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Ларина Эмили
Ларина Эмили
Уже достали с этим сексом.Что вы его все время мусолите.Каждый поступает так,как считает нужным.Здесь нет правил и законов.Секс,как и отношения,любовь,семья давно уже обесценился.Секс сегодня -это обычная физиологическая потребность. И все.
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васильевич василий
васильевич василий
Ларина Эмили, потребность - это плятство
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Хто про шо...
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