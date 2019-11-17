Лібідо не виходить на пенсію: розкриті таємниці сексу після 60 років

Бажання інтимної близькості не залежить від віку. Експерти рекомендують не робити табу з теми сексу після 60 років.

Зокрема, соціолог Серж Герен, спеціаліст по людях старшого віку стверджує, що у Великобританії провели дослідження й виявили, що 54% чоловіків і 31% жінок старше 70-ти років все ще проявляють статеву активність.

"Як це не парадоксально, хоча тривалість життя збільшується, мало хто цікавиться тим, як виглядає наше сексуальне життя після 60 років. Згідно з дослідженням, опублікованим у Великобританії у 2015 році в журналі Archives of Sexual Behavior, 54% чоловіків і 31% жінок старше 70 років все ще проявляють статеву активність", - стверджує Герен.

Літня пара unsplash

Філософ Паскаль Брюкнер у своїй книзі "Коротка вічність. Філософія довголіття" заявляє, що кожна людина унікальна й ніхто не знає можливостей інших. Бажання займатися сексом не залежить від віку, а лише він особливостей людського організму.

Завдяки досягненням в області медицини, секс для літніх людей продовжує залишатися фізично доступним: чоловіки можуть зберігати певну ерекцію, а жінки — вагінальне мастило. Сексуальні позиції також пристосовуються до нових умов. До того ж, сексу після 60-ти сприяє збільшення середньої тривалості життя людини.

"За останні десять років кількість розлучень після виходу на пенсію збільшилася на 41%", – зазначає соціолог Серж Герен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені пояснили причину, за якою жінки відчувають проблеми з оргазмом.

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