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12 вересня • оновлено в 14:41
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Лана Лісіна
Лана Лісіна
Секс-тренер, сексолог Всі статті автора

Секс-аксессуар, который заводит мужчин

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Жемчужное ожерелье и секс уже давно стоят рядом.

И дело не только в том, что так называют определенный вид полового акта, который оставляет на женской шейке похожий на ожерелье след…

Да-да, есть такой термин (pearl necklace). Не хочу никого смущать – погуглите, кто не понял намек. И не только потому, что жемчужная нить уже давно популярный аксессуар для сексуальных игр. Жемчуг стал секси гораздо раньше.

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Без любви прожить можно, а без секса никак?

Одни говорят, что во всем "виновата" природа – жемчуг рождается в раковине моллюска, а моллюск – это мощный афродизиак, по внешнему виду напоминающий вагину. Кстати, знаете, как итальянцы называют моллюск? Путана. В общем в этой раковине заключена целая эротическая вселенная. Ее энергия – энергия жемчуга. Волнительно, правда?

Другие справедливо считают, что жемчуг возбуждает так, как может возбуждать очень дорогая вещь. Роскошь возбуждает…

Секс-харизму жемчуга связывают также с образами наипрекраснейших и недоступнейших для простых смертныхженщин: королева Елизавета (и Первая, и Вторая), Клеопатра, Леди Ди, Грейс Келли, Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди, Эммануэль, наконец.

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Из личного опыта - жемчуг на обнаженной женщине подчеркивает ее открытость, ее уверенность, а точнее - опытность. В нем она выглядит королевой. Которая может казнить, а может миловать. И это адски заводит мужчин. Попробуйте.

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Автор
Лана Лісіна Лана Лісіна
Тег
Секс
Джерело
Джерело: Facebook Ланы Лисиной
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Бойко Наташа
Бойко Наташа
Подтверждаю правдивость автора эротического эссе, ака Лана Лисина. Лет тридцать назад привез из Азии пару речных жемчужных свитков, типа ожерелье. Даже не знал, что этот жемужный контабас, типа контабандный. Супер классно смотрится на обнаженной, абсолютно голой женщине. Жена порвала пару ниток, в жарком порыве . Наблюдать за дамой собирающий порваный жемчуг, да еще в в позе львицы, одно удовольствие. Жемчуг, отличное вложение в двойное удовольствие
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Бойко Наташа
Бойко Наташа
Бойко Наташа, муж мне привез, что бы не было непоняток. И все комментарии по жемчугу и его замечания, неоднократно проверены личным опытом..
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