Колишня стюардеса розкрила інтимні подробиці про секс бортпровідників у літаку

Колишня стюардеса британської авіакомпанії Virgin Airlines Менді Сміт відверто розповіла про секс своїх колег на борту літака.

Так, як передає Lenta.ru, дівчина розповіла, що секс у літаку під час перельоту — не рідкість для багатьох членів екіпажу.

"Наприклад, багато бортпровідників усамітнювалися в туалетах преміум-класу для швидких інтимних зв'язків. Інші також використовували ліжка, розташовані в зоні відпочинку екіпажу", — говорить Менді.

Life.ru

Також, за словами колишньої стюардеси, бортпровідники навіть створили довкола сексу в літаку невеликий бізнес:

"Деякі здавали місця в зоні відпочинку екіпажу закоханим пасажирам за 250 фунтів на годину. Коли керівництво дізналося про їх афери, вони були звільнені на місці".

За словами Менді, випадкові статеві зв'язки дуже поширені серед колег. Більше того, їх рідко кому вдається тримати в секреті.

AeroTime

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