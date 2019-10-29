Колишній військовий став зіркою гей-порно і розкрив свій секрет успіху. Фото

Порноактор Даніель Макграффін із міста Віган, Великобританія, який із дитинства мріяв стати солдатом, раптово потрапив в індустрію кіно для дорослих і вирішив зніматися саме в гей-відео 18+.

Пікантними подробиці про кар'єру і орієнтацію він поділився в документальному фільмі The Sex Business: Swinging Both Ways, розповівши про секрет свого успіху. Про це повідомляє Daily Mail.

Так, чоловік зізнався, що вважає себе гетеросексуалом, і його дівчина в цьому не сумнівається. Але робота в індустрії відео про секс-меншини приносить настільки багато плюсів, що він і не збирається відмовлятися від неї.

У документалці розповіли про історію його становлення, як порноактора. Зазначається, що Даніель прослужив шість років в артилерії, але потім не витримав труднощів армійського життя і на рік пішов у самоволку. За що і поплатився — вісьмома місяцями за ґратами.

Колишній військовий став зіркою гей-порно Instagram Даніеля Макграффіна

Після цього чоловік довго не міг визначитися зі сферою діяльності: працював і прибиральником, і особистим тренером, і навіть діджеєм. Остання робота привела гетеросексуального Макграффіна до зйомок у відвертих гей-роликах.

"Коли я працював діджеєм, у мене була фанатка-домінатрікс. Вона розповіла про одного хлопця, який, за її словами "цылковитий натурал, але знімається у гей-порно", — зізнався порноактор.

Він познайомився зі співробітником невеликої студії і погодився знятися в короткому гей-ролику. За нього отримав майже 1000 доларів, і це настільки вразило британця, що той вирішив і далі займатися подібним.

Instagram Даніеля Макграффіна

У підсумку колишній солдат опинився серед акторів однієї з найбільших студій зі зйомок гей-еротики Lucas Entertainment. Він підписав із компанією контракт на три роки і зараз знімається під псевдонімом Джорді Джексон.

Зважаючи на одкровення, чоловік зовсім не шкодує, що пішов саме в порно із гей-сексом. Ба більше, він доводить, мовляв, робота над подібними фільмами 18+ — це значно краще за гру у роликах із гетеросексуальним інтимом.

Instagram Даніеля Макграффіна

"Я розглядав можливість зйомок у гетеро-порно, але там неможливо заробити. А в моєму випадку значно менше конкуренції", — меркантильно зазначає порноактор.

Даніель зізнався, що за декілька годин зйомок часом отримує приблизно 1300 доларів. Він також упевнений у тому, що за межами порноінустрії блискуча кар'єра йому аж ніяк не світить. А все тому, що у нього немає освіти та й узагалі він зовсім не ерудований, крім цього, йому заборонено сідати за кермо.

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Instagram Даніеля Макграффіна

Тому актор запевняє: він у порно не заради задоволення, а через гроші, які навряд чи зміг би легально заробити поза індустрією 18+.

Макграффін зазначив, що незвичайна кар'єра зовсім не позначається на його сексуальній орієнтації. Він вважає себе "100% натуралом" і каже, що "зробив би камінг-аут, якби був геєм".

"Люди думають, що я, найімовірніше, гей. Вони не знають особливостей цієї роботи. Кажуть: "Все виглядає так, ніби ти насолоджуєшся цим". А я кажу: "Спасибі, це означає, що я хороший актор", — відверто зізнався Даніель.

Instagram Даніеля Макграффіна

Водночас його кохана Фрейя згодна з бойфрендом. Вона каже: "Коли він повертається зі зйомок, то й думати не бажає про інтим із чоловіками". Дівчина не заперечує проти кар'єри свого хлопця, а той зі свого боку думає, що і тут вся справа в його високих заробітках.

Правда, про "зоряну" високооплачувану роботу британця знають не всі його близькі. Так, актор розповів про кар'єру в гей-порно своїм сестрам, а батьки і бабуся досі залишаються в невіданні.

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