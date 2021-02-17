Коли в СРСР почали говорити про секс і показувати постільні сцени. Історичні факти

У вжитку радянських людей слово "секс" з'явилося тільки в 60-х роках, а перший сексологічний кабінет відкрили в 1963 році.

У цей час у побут увійшли такі поняття, як секс-фільм, секс-бомба і сексопатолог, пише Ukrinform.

Причиною такої відкритості сприяла "велика сексуальна революція", що прокотилася по Європі й США, також у деяких джерелах ідеться, що цьому якоюсь мірою посприяла і криза суспільства. Життя людей почало кардинально змінюватися після десталінізації, змінилися і моделі поведінки між чоловіком і жінкою.

У 1955 році знову легалізували аборти, а влітку 1971-го офіційно дозволили застосовувати гормональні контрацептиви. Хоча одну з головних проблем молоді це рішення Міністерства охорони здоров'я не вирішило. Річ у тім, що найбільш "зрозумілим" і поширеним методом контрацепції залишалися презервативи, а їх практично не можна було купити через дефіцит.

Із 50-х років почали показувати інтимне життя в кіно. Фурор серед радянських глядачів викликали позашлюбні стосунки головних героїв, адже за часів Сталіна таке було неможливо.

Секс-символ радянського кіно Світлана Світлична. Sputnik

У 60-70-х роках у СРСР почали друкувати спеціальні посібники з проблем інтимного життя і навіть ввозити західну еротичну літературу. Тоді, згідно з опитуваннями, тільки половина жінок схвалювала дошлюбні статеві контакти й понад 60% чоловіків.

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