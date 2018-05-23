"Кохана, мені винести сміття?" Стали відомі нові функції секс-роботів для одиноких жінок

Творці реалістичних роботів-ляльок RealDoll, які раніше анонсували випуск незвичайних секс-ляльок для одиноких жінок, озвучили нові функції, якими буде володіти "гаджет".

Так, крім того, що робот на ім'я Генрі виглядає як симпатичний і м'язистий чоловік, він ще може читати вірші і підтримувати філософські теми для розмов. Також його запрограмували на питання: "Кохана, мені винести сміття?", пише Cosmopolitan .

Секс-робот Генрі Sakvoiazh

Так само, як і у роботів-жінок, тіло Генрі дуже реалістичне: його шкіра навіть підтримує потрібну температуру. До секс-ляльки додається знімний статевий орган з покривом, який рухається, що допоможе максимально відтворити реальні відчуття від інтиму. Розмір "чоловічого достоїнства" покупець визначає сам - розробники планують запропонувати моделі до 23 сантиметрів завдовжки, а також варіанти з різним ступенем гнучкості.

Розробники зазначили, що Генрі - освічений робот, який зможе підтримати будь-яку розмову з жінкою. Правда, поки, реально виносити сміття він не у змозі - секс-роботи не можуть самостійно пересуватися на істотні відстані, але розробники обіцяють максимально наблизити цю функцію до реальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розробники заявили, що робот Генрі збуде створюватися для одиноких жінок не тільки з метою задоволення фізичних бажань. Секс-іграшка зможе підтримувати розмови про фільми, роботу, життєві проблеми і навіть дотепно жартувати.