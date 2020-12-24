Наша реклама любить знаходити проблеми навіть там, де їх немає. Наприклад, неполадки з потенцією. Якщо вірити телевізору, вже з 30 років наші чоловіки не хочуть і не можуть, а порятунок прийде, само собою, з упаковки з ліками. Багато реальних проблем починається саме зі страху перед ними – це факт.

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Но есть и другой факт: мужчина может сохранять половую силу и стать отцом практически в любом возрасте. Почитайте про феномен гималайского племени хунза. Средняя продолжительность жизни этого народа 110-120 лет, женщины рожают в 65, а мужчины в 85 становятся отцами.

Как говорил герой "Бриллиантовой руки": каждый человек способен на многое, но не каждый знает, на что. Осечки с эрекцией – это прежде всего неполадки в системе кровообращения. Собственно, на улучшение тока крови в половых органах и нацелено действие виагры и подобных ей препаратов. Но у любого лекарства есть побочные эффекты. Один из последних моих пациентов, адептов лекарственной эрекции – немолодой мужчина с молодой женой и сердечной недостаточностью. Дело в том, что такие препараты слишком уж стимулируют сердечно-сосудистую систему, не каждая выдерживает.

На самом деле повысить свои сексуальные возможности без таблеток и биодобавок, можно, включив в меню продукты для улучшения кровообращения мозга, сосудов, сердца. Например, специю розмарин в качестве приправы к блюдам, как вариант – розмарин можно заваривать (две чайные ложки на стакан воды) и пить с чаем. Очень полезен для хорошей эрекции, работы яичек, надпочечников, секреции тестостерона миндаль или миндальное масло, в нем содержится очень много нужных для потенции минералов: кальций, магний, калий, плюс -- незаменимая аминокислота аргинин. У аргинина есть одно волшебное свойство – стимулировать выделение оксида азота, расширяющего сосуды и улучшающего кровоток в половых органах. Похожим действием обладают корень имбиря, майоран, шалфей, лаванда, лавандовое масло – все они прекрасно сочетаются с чаями: добавляем и пьем. И еще один бальзам для сердца (а значит, и мужского достоинства) – боярышник.

Но как бы здорово не текла кровь по сосудам, без достаточного уровня тестостерона о сексуальной мощи можно забыть. Увы, наша городская жизнь не слишком способствует выработке этого гормона: плохая экология, еда из супермаркетов, алкоголь низкого качества, много интернета, мало движений – снижают тестостероновые показатели. Возраст тоже берет свое: чем старше мужчина, тем меньше его организм вырабатывает тестостерона, и тем чаще он преобразуется в организме в женский половой гормон эстроген. Пивной живот растет во многом, благодаря ему. Злейшие враги тестостерона – синтетические эстрогены, которые мы получаем в больших количествах с мясом из супермаркетов и с другими фабричными продуктами. Поднять свой тестостерон до нужной высоты можно, включив в питание кардамон (эта специя препятствует разрушению гормона), семена тыквы и тыквенное масло (источник магния, антиоксидантов), специю куркуму, которая предотвращает превращение тестостерона в эстрогены и жировые отложения, а еще перец чили, чеснок, витамин Д3, цинк и кальций.

Для бабочек в животе и прилива сексуальной энергии рекомендую чаще есть клюкву в разных блюдах и просто добавлять в чай. В этой ягоде целая куча витаминов, антиоксидантов и других полезных веществ. Инжир вообще не помешает брать с собой в постель для возбуждения: и его форма, и вкус, и состав – все пойдет на пользу. Недешевая нынче приправа шафран вполне оправдывает свою цену, поскольку стимулирует синтез тестостерона, уменьшает стресс, повышает чувствительность к прикосновениям. Авокадо в постели есть не очень удобно, но накануне свидания вполне уместно. Этот плод с фолиевой и омега-3 жирными кислотами увеличивает половое влечение и дает энергию для секса. Прекрасный энергетический фрукт для любви и вообще для серых зимних дней – солнечный гранат. Много полезных веществ для сердечно-сосудистой, а значит, и половой системы в красной рыбе, брокколи, овсянке, оливковом масле. Последнее вообще настоящий афродизиак.

Для повышения собственного рейтинга в глазах девушки венские ученые рекомендуют пригласить ее куда-нибудь послушать музыку, якобы после музыкального допинга притягательность мужчин в женских глазах вырастает на несколько баллов. Лайфхак, конечно, интересный, но, простите, если запах изо рта и от тела мужчины так себе – никакой органный зал не поможет. Жевательная резинка и одеколон – тоже. То, как пахнет наше тело, в первую очередь зависит от чистоты кишечника. Если любимая еда у человека – плохо перевариваемые мясо с картошкой, пиво, сосиски или какие-нибудь магазинные пельмени, от которых потом газы и кишечные проблемы, - такой мужчина будет выделять на свидании не афродизиаки, а "репелленты" – амбре, отпугивающее комаров, а женщин тем более. Чтобы все же выделять феромоны, а не репелленты, стоит хотя бы пару раз в неделю добавлять в блюда стебли сельдерея (кладезь витамина Е, магния, калия, цинка), чаще грызть морковь и другие фрукты и овощи оранжевого и красного цветов, пить чаи с шалфеем, чабрецом, любистком, лавандой. С этими же травами можно принять ванну перед свиданием, съесть что-то легкое, освежающее – овощи, фрукты, но точно не мясо с картошкой.

Пить или не пить на свидании, если планы далекоидущие? Сексологи долго думали на этот счет, проводили эксперименты и пришли к выводу: бокал шампанского (бокал, а не бутылка!) перед сексом продляет эрекцию на целых полчаса. Не бренди, не виски, не пиво, а именно шампанское. Так что бутылка брюта, как и упаковка презервативов на свидании, всегда должны быть под рукой.

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