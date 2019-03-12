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Іспанку мало не вбив оральний секс: як так вийшло

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Іспанка мало не померла після того, як зайнялася оральним сексом. Так, проковтнувши сперму свого партнера вона отримала анафілактичний шок.

Лікарі, які врятували пацієнтку, описали випадок у журналі British Medical Journal Case Reports.

Іспанку мало не вбив оральний секс: як так вийшло

Радіо Свобода

Новини
З'ясувалася несподівана небезпека частого перегляду порно

Як з'ясувалося, у дівчини була алергія на пеніцилін, а її партнер лікувався від вушної інфекції амоксициллином - антибіотиком пеніцилінового ряду. Антибіотик потрапив в організм жінки зі спермою і викликав анафілактичний шок. Це перший подібний випадок, описаний у медичній літературі.

Жінка отримала дозу адреналіну, сальбутамолу і стероїдів. Через тиждень вона повністю видужає.

Як раніше писав OBOZREVATEL, житель Китаю Сяо Чуань пережив стрес під час перегляду "фільмів для дорослих". В одному з епізодів він помітив серед порнокактрис свою дівчину Сяо Нан.

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