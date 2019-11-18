Instagram-модель поскаржилася на брак сексу: спекотні фото зірки

Відома Instagram-модель Аманда Ніколь Мартін поскаржилася на брак сексу і невлаштоване особисте життя.

Про це блогерка розповіла в інтерв'ю Daily Star, заявивши, що виною всьому її образ у соціальних мережах.

Аманда Ніколь Мартін Instagram

Так, за словами Аманди, через спосіб життя, який вона показує в Instagram, багато хто вважає її ескортницею. Тому її особисте життя страждає:

"Я досить самотня, і сексу у мене менше, ніж у будь-якої іншої дівчини".

Аманда Ніколь Мартін Instagram

Як стверджує сама Мартін, вона самостійно заробляє собі на життя. Більше того, за словами моделі, в стосунках вона часто балує своїх хлопців. Наприклад, ексбойфренду блогерка подарувала BMW.

"Щороку я отримую близько 700 тисяч доларів", – говорить Аманда.

Аманда Ніколь Мартін Instagram

Аманда зізнається, що намагалася знайомитися з хлопцями через спеціальні додатки, проте її акаунт одразу блокують, оскільки сприймають його за фейк.

Аманда Ніколь Мартін Instagram

Також модель вважає, що скромні хлопці не наважуються написати їй. А ось відомі блогери пишуть їй досить часто, однак вона не впевнена в їх вірності.

Аманда Ніколь Мартін Instagram

Аманда Ніколь Мартін Instagram

Аманда Ніколь Мартін Instagram

Аманда Ніколь Мартін Instagram

Аманда Ніколь Мартін Instagram

Аманда Ніколь Мартін Instagram

Аманда Ніколь Мартін Instagram

Аманда Ніколь Мартін Instagram

Аманда Ніколь Мартін Instagram

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