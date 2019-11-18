Головна Новини
19 листопада • оновлено в 02:18
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Секс

Instagram-модель поскаржилася на брак сексу: спекотні фото зірки

Читати матеріал російською

Відома Instagram-модель Аманда Ніколь Мартін поскаржилася на брак сексу і невлаштоване особисте життя.

Про це блогерка розповіла в інтерв'ю Daily Star, заявивши, що виною всьому її образ у соціальних мережах.

Аманда Ніколь Мартін

Аманда Ніколь Мартін

Instagram

Новини
Лібідо не виходить на пенсію: розкриті таємниці сексу після 60 років

Так, за словами Аманди, через спосіб життя, який вона показує в Instagram, багато хто вважає її ескортницею. Тому її особисте життя страждає:

"Я досить самотня, і сексу у мене менше, ніж у будь-якої іншої дівчини".

Аманда Ніколь Мартін

Аманда Ніколь Мартін

Instagram

Як стверджує сама Мартін, вона самостійно заробляє собі на життя. Більше того, за словами моделі, в стосунках вона часто балує своїх хлопців. Наприклад, ексбойфренду блогерка подарувала BMW.

"Щороку я отримую близько 700 тисяч доларів", говорить Аманда.

Аманда Ніколь Мартін

Аманда Ніколь Мартін

Instagram

Аманда зізнається, що намагалася знайомитися з хлопцями через спеціальні додатки, проте її акаунт одразу блокують, оскільки сприймають його за фейк.

Аманда Ніколь Мартін

Аманда Ніколь Мартін

Instagram

Також модель вважає, що скромні хлопці не наважуються написати їй. А ось відомі блогери пишуть їй досить часто, однак вона не впевнена в їх вірності.

Аманда Ніколь Мартін

Аманда Ніколь Мартін

Instagram

Аманда Ніколь Мартін

Аманда Ніколь Мартін

Instagram

Аманда Ніколь Мартін

Аманда Ніколь Мартін

Instagram

Аманда Ніколь Мартін

Аманда Ніколь Мартін

Instagram

Аманда Ніколь Мартін

Аманда Ніколь Мартін

Instagram

Аманда Ніколь Мартін

Аманда Ніколь Мартін

Instagram

Аманда Ніколь Мартін

Аманда Ніколь Мартін

Instagram

Аманда Ніколь Мартін

Аманда Ніколь Мартін

Instagram

Аманда Ніколь Мартін

Аманда Ніколь Мартін

Instagram

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що секс-працівниця Катерина з Харкова розповіла, як популярний порнопродюсер П'єр Вудман заманює дівчат з України.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Місце
США
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
Безмозглая силиконовая шалава.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги