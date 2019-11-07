Імітація оргазму: дослідники назвали несподіваний плюс

У США дослідники Техаського університету прийшли до висновку, що жінкам потрібно обов'язково імітувати оргазм, щоб відчувати його в реальності.

Вони припустили, що причиною цього може бути самонавіювання, пише "Медикфорум". У випробуваннях взяли участь майже 1000 жінок.

"Дами, які займаються імітацією оргазму в спробі випробувати це відчуття самостійно, найчастіше домагаються поставленої мети, в порівнянні з тими, хто мають такі ж бажання, але вважають за краще своїм партнерам не брехати. Як вважають дослідники, імітація оргазму як психологічне тренування може бути корисною", – уточнили медики.

Однак часта імітація може надати і негативний ефект. На думку дослідників, жінки, які роками обманюють своїх партнерів і при цьому не відчувають справжнього оргазму, шкодять своїм відносинам.

Часта імітація може привести до руйнування відносин bbc ua

Як писав OBOZREVATEL, вчені розвінчали популярний міф про схуднення і заняття сексом. На їхню думку, інтимне життя не здатне замінити спортивні тренування.

Однак оргазм може не тільки сприяти схудненню, а й добре впливати на здоров'я.

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