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7 листопада • оновлено в 03:13
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Імітація оргазму: дослідники назвали несподіваний плюс

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У США дослідники Техаського університету прийшли до висновку, що жінкам потрібно обов'язково імітувати оргазм, щоб відчувати його в реальності.

Вони припустили, що причиною цього може бути самонавіювання, пише "Медикфорум". У випробуваннях взяли участь майже 1000 жінок.

"Дами, які займаються імітацією оргазму в спробі випробувати це відчуття самостійно, найчастіше домагаються поставленої мети, в порівнянні з тими, хто мають такі ж бажання, але вважають за краще своїм партнерам не брехати. Як вважають дослідники, імітація оргазму як психологічне тренування може бути корисною", – уточнили медики.

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Однак часта імітація може надати і негативний ефект. На думку дослідників, жінки, які роками обманюють своїх партнерів і при цьому не відчувають справжнього оргазму, шкодять своїм відносинам.

Часта імітація може привести до руйнування відносин

Часта імітація може привести до руйнування відносин

bbc ua

Як писав OBOZREVATEL, вчені розвінчали популярний міф про схуднення і заняття сексом. На їхню думку, інтимне життя не здатне замінити спортивні тренування.

Однак оргазм може не тільки сприяти схудненню, а й добре впливати на здоров'я.

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Місце
США
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