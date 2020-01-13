Хотів, як у бика: в Мексиці чоловік отримав триденну ерекцію. Фото

Мексиканець потрапив до лікарні через триденну ерекцію після прийому сексуального стимулятора, який використовують для розведення биків.

Чоловік отримав невідкладну хірургічну допомогу. Про це повідомляє Daily Mail.

Він заявив лікарям, що прийняв таблетку, оскільки планував зайнятися сексом з 30-річною подругою. Заради покупки стимулятора він спеціально з'їздив в штат Веракрус на сході Мексики.

В якому стані знаходиться чоловік після операції, не уточнюється.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Запоріжжі чоловік потрапив до лікарні з гайкою на статевому члені – щоб врятувати дітородний орган, медикам довелося викликати рятувальників. Накрутила ж її туди, за словами місцевих ЗМІ, його дружина.

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