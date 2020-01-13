Головна Новини
13 січня • оновлено в 17:47
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Секс

Хотів, як у бика: в Мексиці чоловік отримав триденну ерекцію. Фото

3.8т
Читати матеріал російською

Мексиканець потрапив до лікарні через триденну ерекцію після прийому сексуального стимулятора, який використовують для розведення биків.

Чоловік отримав невідкладну хірургічну допомогу. Про це повідомляє Daily Mail.

Хотів, як у бика: в Мексиці чоловік отримав триденну ерекцію. Фото
Новини
Впав у кому після сексу: з'явилися новини про британця з біонічним членом

Він заявив лікарям, що прийняв таблетку, оскільки планував зайнятися сексом з 30-річною подругою. Заради покупки стимулятора він спеціально з'їздив в штат Веракрус на сході Мексики.

Хотів, як у бика: в Мексиці чоловік отримав триденну ерекцію. Фото

В якому стані знаходиться чоловік після операції, не уточнюється.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Запоріжжі чоловік потрапив до лікарні з гайкою на статевому члені – щоб врятувати дітородний орган, медикам довелося викликати рятувальників. Накрутила ж її туди, за словами місцевих ЗМІ, його дружина.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
25
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги