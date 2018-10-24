Хороший секс: стало відомо, що впливає на якість

Хороший секс безпосередньо пов’язаний із нашою фантазією, яка підсилює бажання, адже мозок — це найголовніша ерогенна зона.

Для того, щоб посилити чуттєві моменти під час статевого акту, варто запустити у своїй голові "еротичне кіно", йдеться у Bild.

Софія Андрескі, яка веде колонку про секс у журналі Playboy, розповіла для видання, що, на її думку, книги з еротичним сюжетом краще підходять для стимулювання власних фантазій.

"Той, хто дивиться порно, тренує мозок на певні картинки, і це з часом приїдається. А ось під час читання еротичної літератури передозування малоймовірне", - поділилась Андрескі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сабіне Вайс, психолог і сімейний терапевт із Відня, переконана у тому, що стосунки без сексу також можуть бути щасливими.