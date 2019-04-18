Голова більше не "заболить": у Києві пройде майстер-клас по сексу

19 квітня, о 20.15, в київському готелі Cherry Twins можна буде розібратися в безлічі питань, пов'язаних з сексом.

За якою адресою?

Готель Cherry Twins розташований на вулиці Салютній 32. Забронювати місце можна по телефону 067 4411723.

Що буде на зустрічі?

"Яка я і який у мене секс"? Від чого залежить жіноча сексуальність? Як впливати на жіноче лібідо? Як позначаються наші соціальні ролі на інтимному житті? Допоможе знайти відповіді на ці питання Оксана Сідун - кандидат психологічних наук, сімейний психолог, гештальт-терапевт, медійний психолог на спеціальному майстер-класі.

"У житті жінка може реалізовувати безліч ролей – домогосподарка, утриманка, бізнес-леді, мама, коханка і тд. Як всі ці ролі впливають на чуттєвість і чи є в цьому взаємозв'язок. Як на це впливати і як це міняти. Майстер-клас корисний не тільки для жінок, які хочуть розібратися в собі, а й для чоловіків, які хочуть краще розуміти свою кохану. Як змінити горезвісне "голова болить" на "я тебе хочу". Приходьте і дізнаєтеся", - передає прес-служба Cherry Twins.

Як буде відбуватися майстер-клас?

"Інтерактивна форма, тобто участь гостей у діалозі, а не лекція. Це психологічні вправи, міні-сесії і спілкування. Важлива кожна учасниця групи і її думка", - пояснили в готелі.

"Створюється спеціальна атмосфера для легкого обговорення непростих тем. Участь можлива як парне, так і одиночна. Вартість квитка 600 грн і як завжди – знижка для пар ЧЖ – 1000 грн", - додали в Cherry Twins.

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