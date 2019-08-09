Голі жінки й сміливі пози: відомий фотограф влаштував у Карпатах гарячу фотосесію. 18+

Відомий фотограф з Європи Ян Маклайн влаштував гарячу фотосесію у Карпатах з голими жінками, які позували у відвертих позах.

Відповідні знімки і відео опублікували прикарпатець Юрій Соломченко і сам майстер на своїх сторінках у Facebook (щоб подивитися ролики 18+, проскрольте до кінця сторінки).

"Як ви знаєте, зараз проходить фото-тур по Карпатах. Маленький відео-бекстейдж із першої зйомки. Запрошую до наступного туру 23-30 серпня", – підписав Маклайн під одним з роликів.

Фотосесія в стилі ню в Карпатах Юра Соломченко / facebook

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На фото в стилі "ню" моделі позували абсолютно голими, прикриваючи інтимні частини тіла руками чи якимись предметами, при цьому перебуваючи в абсолютно пікантних позах. Все це відбувалося на тлі природи і прекрасних Карпат.

Гола фотосесія Юра Соломченко / facebook

Фото в стилі "ню" Юра Соломченко / facebook

Гола модель в Карпатах Юра Соломченко / facebook

Фото ню в Карпатах Юра Соломченко / facebook

провокаційна фотосесія Юра Соломченко / facebook

Гола модель Ян Маклайн / facebook

Біля будиночка в Карпатах facebook

Гола модель біля будиночка facebook

Гола модель у відвертій позі facebook

Модель в стилі ню facebook

Модель на тлі гір facebook

провокаційне фото facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Маклайн колись опинився у центрі скандалу через подібну фотосесію. У мережі були опубліковані кадри з московською моделлю, яка голою знімалася в священних місцях Гірського Алтаю.

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