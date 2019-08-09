Голі жінки й сміливі пози: відомий фотограф влаштував у Карпатах гарячу фотосесію. 18+

Відомий фотограф з Європи Ян Маклайн влаштував гарячу фотосесію у Карпатах з голими жінками, які позували у відвертих позах.
Відповідні знімки і відео опублікували прикарпатець Юрій Соломченко і сам майстер на своїх сторінках у Facebook (щоб подивитися ролики 18+, проскрольте до кінця сторінки).
"Як ви знаєте, зараз проходить фото-тур по Карпатах. Маленький відео-бекстейдж із першої зйомки. Запрошую до наступного туру 23-30 серпня", – підписав Маклайн під одним з роликів.
Фотосесія в стилі ню в Карпатах
Юра Соломченко / facebook
На фото в стилі "ню" моделі позували абсолютно голими, прикриваючи інтимні частини тіла руками чи якимись предметами, при цьому перебуваючи в абсолютно пікантних позах. Все це відбувалося на тлі природи і прекрасних Карпат.
Гола фотосесія
Юра Соломченко / facebook
Фото в стилі "ню"
Юра Соломченко / facebook
Гола модель в Карпатах
Юра Соломченко / facebook
Фото ню в Карпатах
Юра Соломченко / facebook
провокаційна фотосесія
Юра Соломченко / facebook
Гола модель
Ян Маклайн / facebook
Біля будиночка в Карпатах
Гола модель біля будиночка
Гола модель у відвертій позі
Модель в стилі ню
Модель на тлі гір
провокаційне фото
Як повідомляв OBOZREVATEL, Маклайн колись опинився у центрі скандалу через подібну фотосесію. У мережі були опубліковані кадри з московською моделлю, яка голою знімалася в священних місцях Гірського Алтаю.
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