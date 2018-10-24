Сексуальные отношения в паре – отношения, качество которых говорит о качестве самих отношений. В этом я уверена на все 100%. Посудите сами: разве назовете вы гармоничными отношения, в которых месяцами нет физической близости? Или отношения, когда один из партнеров постоянно "увиливает" от своих сексуальных обязательств? Или же отношения, где обе стороны не заинтересованы в чем-то новом, в своем партнере, перестают исследовать сексуальность друг друга, а скучно, монотонно делают то, что как бы должны делать все супруги в отношениях – время от времени заниматься сексом? Не думаю.

Именно поэтому предлагаю вам внимательно присмотреться к следующим пяти признакам того, что у вас серьезные проблемы в сексуальных отношениях. А, значит, и в отношениях в целом.

1. Ваш партнер (мужчина, женщина) больше или вообще не возбуждает вас. Когда вы возвращаетесь домой после долгого рабочего дня, вы не мечтаете расслабиться в объятиях любимого человека, а очень даже наоборот: вашей первой мыслью, как правило, будет "Лишь бы он (она) тоже были такими же усталыми и не захотел близости вечером". Это явный признак того, что в отношениях у вас – серьезные проблемы, и если вы хотите сохранить их и ваш брак, придется серьезно поработать над собой и отношениями в целом.

2. Вам скучно в постели с вашим любимым/любимой. Вам неинтересно сексуально раскрываться с ним или ей. Вам неинтересно исследовать новые стороны (высоты, глубины) вашей половинки. И вы твердо уверены, что именно такой должна быть сексуальная жизнь между теми, кто прожил вместе 10-15-20 лет. Не поверите, но так быть не должно, и каждая гармоничная пара подтвердит вам это.

3. Вы не делитесь с вашим партнером своими сексуальными фантазиями, не экспериментируете. Этот пункт очень созвучен со вторым, но все же выношу его отдельно, потому что стыд в отношениях – не самая лучшая тенденция, если не сказать больше. Как мудро говорят, то, как вы делаете что-то одно – вы делаете все. То есть, если вы утаиваете свои истинные желания от партнера, – так же вы утаивает от него и все самое сокровенное в других сферах. А так недалеко и до откровенного обмана. Почему вы не доверяете своему партнеру? Или же вы не доверяете себе? Ответьте честно на эти два вопроса себе, а позже и партнеру. Ответы на эти вопросы помогут вам исправить такую ситуацию.

4. В ваших сексуальных отношениях отсутствуют чувство юмора, радость, веселье. Да-да. Все верно. Чувство юмора во всех отношениях (даже с самим собой) говорят о том, что у вас хороший гармоничный секс. Когда вы вместе смеялись? Когда устаивали веселые ролевые игры? Когда флиртовали на публике и в интимной обстановке? Когда вместе готовили и после этого занимались "вкусным" сексом? Если все эти вопросы не вызывают у вас никаких вопросов – у вас отличные сексуальны отношения. В противном случае придется опять же серьезно поработать над отношениями и сексом.

5. Вам приходится делать в сексе то, что противоречит вашей природной сексуальности. Или же наоборот: вы склоняете к этому вашего партнера. Физическое и моральное насилие в семье легко вычислить по качеству ваших сексуальных отношений. И этот пункт – наиболее трудный в моральной плане. Ведь на нем очень легко манипулировать любимым человеком и попасть в ловушки манипуляций самой или самому. Из-за любви и уважения к сексуальным желаниям своего партнера. Но всегда помните – вы у себя на первом месте. Как бы трудно эта истина не давалась каждому из нас. Если ваш партнер заставляет вас делать то, что вам не нравится или даже кажется унизительным – поговорите с ним об этом, всегда можно найти компромисс. Если же партнер не идет на такой уважительный открытый диалог, к сожалению, придется с ним расстаться. И, наоборот. Если ваш партнер не удовлетворяет всех ваших потребностей в сексе и не хочет идти ни на какие компромиссы – где-то в этом мире есть человек, с которым у вас полная сексуальная совместимость.

Не мучьте друг друга. Ведь гармония в сексе и в отношениях нужна нам всем как вода!