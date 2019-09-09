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10 вересня • оновлено в 06:28
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/ Блоги - Секс

Олена Соловйова
Олена Соловйова
власниця готелю для рольових ігор Всі статті автора

У сенсі "в рот"? У мене ж вища освіта!!!

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У сенсі "в рот"? У мене ж вища освіта!!!

Смішно? А даремно, бо саме ось и безглуздо 80% людей сприймають рольові ігри і взагалі тему сексуальних бажань і фантазій.

У сенсі "в рот"? У мене ж вища освіта!!!

Спробуйте в компанії близьких вам друзів торкнутися теми сексу. Одиниці витримають цей тест. У більшості випадків, незалежно від віку і статусу присутніх, буде збентеження і пубертатне "ги-ги" або агресія. Чому так? Чому ми захлинаючись можемо годину розповідати, як купили нову кухню, з'їздили в нову країну, подивилися новий фільм, але не готові сказати "а ось ми спробували пограти в слідчого і злодійку. У костюмах. Діалоги написали, сцену продумали. І знаєте, ось такий кайф, ніби як в перший раз з новим коханцем ... "

Що в цьому ганебного? Що поганого в різноманітності одного з найважливіших аспектів прояву ваших емоцій? Що ганебного в новому досвіді і яскравих відчуттях? Хто має право втручатися, що і як відбувається в вашому ліжку і ставити цьому оцінки?

Задумайтесь, чому в країнах з тоталітарними режимами – секс – це перше, що намагаються заборонити, перетворити в щось брудне, заборонене і бридке?

Та тому що сексуально розкута людина – вільна. Її вже не засунеш "в рамки" і стереотипи. Вона вміє думати і сама давати оцінку ситуації. І плювати хотіла на чужі думки.

Здавалося б – який зв'язок? А ось ще один парадокс, доведений сексологами, психологами і тд – рольові ігри і сексуальні фантазії вимагають високого IQ.

Ваша креативна енергія, натхнення, творчість, вміння нестандартно мислити – все це бере свої початки саме в сексуальній енергії.

Хочете, щоб ваші відносини були не просто довгими, але ще і щасливими? Говоріть з партнером про свої фантазії.

Хочете творчого натхнення? Ласкаво просимо в світ яскравого сексу

Хочете гармонії і безмежної довіри, розуміння з півслова? – Рольові ігри.

І НІХТО не має права вас засуджувати, обговорювати або ставити оцінки вашій поведінці. Все що, відбувається у вашому ліжку – стосується тільки вас.

Пам'ятайте, що збочень в світі всього два, як говорила Раневська – балет на льоду і хокей на траві. Решта – можна, якщо це відбувається з доброї волі і приносить задоволення всім учасникам.

80% людей живуть, ніколи НАВІТЬ НЕ НАМАГАЮЧИСЬ реалізувати свої фантазії. Поступово перетворюючись в заздрісних засмиканих створінь, які таврують і засуджують все.

20% живуть так, щоб при мастурбації не фантазувати, а згадувати.

А як жити вам – вибирайте самі.

Cherry Twins. Щоб фантазії втілювались.

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Олена Соловйова Олена Соловйова
Тег
Секс
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Чому-чому?..бо -"у нас в країні - сексу немає!!!"
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