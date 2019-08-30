Ти хочеш бути правою або щасливою? ... Ось питання, яке колись задала мені мама, після чергового ридання у неї на грудях про те, як "він мене не розуміє". Це питання перевернуло моє розуміння відносин.

Всі, хто хоча б раз жив з іншою людиною під однією стелею більше року, зрозуміють про що я. А якщо мова йде не п'ять років і більше, то скептично посміхнуться на додачу.

У житті кожної пари настає момент, коли закоханість і кураж першої пристрасті проходить і це НОРМАЛЬНО. Настає доросла стадія відносин, коли знаєш і бачиш всі недоліки, не ідеалізіруешь мінуси, не придумуєш неіснуючі гідності.

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І ось тут у вас є два шляхи – довічне побутове пекло, де вас тримають спільно накопичені зобов'язання з матеріальними благами, або ... щастя. Тихе, ніжне, трепетне, сьогодення.

Здавалося б, вибір очевидний, тоді чому 85% живуть в пеклі? Тому що ми вибираємо бути правими, а не ЩАСЛИВИМИ.

Нас ніхто і ніколи не вчив, що чоловік і жінка – це РІЗНІ світи, які відрізняються не тільки за статевою ознакою, але сприйняттям світу. Тобто це ніби всі знають в наш розумний освічений вік, але ні чорта не беруть до уваги.

І ось дві аксіоми щастя від Соловйової:

- Ми різні

- Любов – це прийняття і безоціночність

Як ми в більшості своїй будуємо відносини? За принципом "око за око, зуб за зуб".

Він прийшов додому на 3 години пізніше? Зараз вона йому розповість, по чому фунт лиха, адже вона ж права .... Вона чекала, з гарячою вечерею ... Так, права. Але йому потрібне було перезавантаження, пару годин без контролю і дзвінків, в "своєму" світі. Прийми це. Він інший. Йому потрібна "своя територія". Поважай його потреби і він відповість тим же.

Ти прийшов додому, приніс грошей, а вона замість спасибі кричить, як білий ведмідь у теплу погоду? Так вона не через гроші кричить. Взагалі без приводу. Це сигнал тобі, не розумному, що їй погано, що її треба обняти, що у неї "сідають батарейки". Жінка заряджається ласкою, ніжністю, чоловічою увагою. Обійми її і побачиш найпрекраснішу дівчинку в світі. Але щиро, не для "галочки".

Немає в цьому алгоритмі ні логіки, ні справедливості. Тебе пиляють, а ти повинен обіймати. Тобі зробили боляче, а ти без претензій. ТАК. АЛЕ саме на цьому і будується щастя.

Розуміння і готовність чути. Не воювати, не доводити, не добивати. ПРИЙМАТИ.

І ще один маленький секрет – ваш вечір. Раз на тиждень. Без дітей, проблем, робіт, телефонів, сварок. Декілька годин. Вас двоє, як раніше. В улюбленому кафе або гуляючи по парку, втекти на дачу, зняти номер в готелі. Як завгодно, але тільки вас двоє.

Ви ж не лінуйтеся ходити на тренування або на навчання? Так і з відносинами. Щоб ваша любов жила, їй потрібно приділяти час.

Cherry Twins – це найкраще місце, щоб побути удвох.

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