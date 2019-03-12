Ніколи не замислювалися, чому всі казки закінчуються весіллям? Адже по ідеї — з цього моменту все тільки починається! Але нам залишається тільки здогадуватися, як швидко Попелюшка "дістала" принца маніакальною любов'ю до чистоти, як зміг інший принц ужитися з 7-ма гномами і тд.

А в житті все відбувається майже як у казці — перший рік відносин ви не можете розлучитися, більше ніж на кілька годин, нескінченні ласки, турбота, поцілунки до опухлих губ, пристрасть, емоції через край. Ви закохані і щасливі.

Другий рік — вам затишно і дуже рідненько разом, ваша близькість чуттєва і наповнена любов'ю, і нехай вона проявляється рідше, ніж раніше і без таких "феєрверків", але все ж ...

Третій рік — дитина, робота, зал, кішка, ремонт, іпотека, поспати б, давай завтра... І ось вже немає часу і сил на кохану людину, а сексуальні втіхи взагалі відійшли на другий план, тому що завтра нарада і потрібно нормально виглядати. І все це скоріше дратує, ніж тішить... Але сексу то хочеться...

"Таймінг" таких метаморфоз у кожної пари свій — місяці або роки — але сумний висновок один для всіх — якщо не працювати над тим, щоб зберегти пристрасть і почуття закоханості, побут, рутина і звичка вб'ють ваші відносини. Ви начебто разом, і все "як у всіх", але пристрасть пішла, і залишилися двоє людей під однією стелею, яких один з одним утримують швидше зобов'язання і проблеми, ніж почуття і бажання.

Думаю, дуже багатьом парам знайома така ситуація. А далі все банально — ми всі хочемо емоцій. Не отримуємо їх вдома, значить "добираємо" на стороні. Зради, сварки, брехня, бруд і ось тут вже вирулити назад дуже складно. В Україні 75% пар розлучаються на 3-4 році спільного життя, тобто не можуть пережити навіть першої кризи відносин.

Чи є вихід? Звичайно. Але це не панацея і не "чарівна таблетка", а найголовніше — що цей метод також зажадає від вас зусиль і терпіння. Плисти за течією під девізом "як у всіх" або працювати над відносинами — це тільки ваш особистий вибір.

Мій вибір був очевидний — я хотіла зберегти у свого чоловіка інтерес до себе, почуття закоханості, пристрасть і збудження на довго, а не тільки на перший рік. Вийшло? Більш ніж. Тому що навчилися бути один для одного РІЗНИМИ.

Звичайно, якщо почуттів немає, і ви більше не цінуєте чи не поважаєте свого партнера, вам просто подобаються нові амурні пригоди, і ви не збираєтеся себе обмежувати — ніякі рецепти та ігри вам не допоможуть.

Якщо ви все ж хочете зберегти близькість і пристрасть у вашій парі, вам доведеться навчиться говорити один з одним не тільки про проблеми, турботи і побут, але і про секс.

Щоб дати можливість сімейним парам урізноманітнити своє інтимне життя і навчитися реалізовувати фантазії один одного я відкрила перший в Києві і в Україні готель для рольових ігор Cherry Twins.

Знаєте, з яким парадоксом я стикаюся найчастіше? Двоє людей багато років хочуть одного й того ж. Мріють і збуджуються на дуже схожі сюжети, але соромляться зізнатися один одному в своїх фантазіях. Так і живуть роками з нереалізованими бажаннями, наживаючи собі комплекси та психосоматичні проблеми. На жаль, повна відсутність сексуальної освіти в Україні, все ще високе табуювання теми сексу і все, що з ним пов'язано, призводить до того, що пари не вміють обговорювати бажання і соромляться вчитися.

У європейських пар є традиція — "вечір для себе". Це один вечір на тиждень, коли діти з нянею або бабусею, і немає ніяких розмов про справи і проблеми, тільки ви і ваша любов. Пари гуляють, вечеряють десь в улюбленому місці і потім усамітнюються в тематичних готелях, яких в Європі дуже багато. У таких готелях кожен номер — це декорація до сексуальної фантазії — від романтичних до жорстких БДСМ. Тут пари можуть грати в рольові ігри і втілювати всі свої бажання, не думаючи, як перетворити свою спальню в шкільний клас або кабінет лікаря, купівлею спеціальних секс меблів або девайсів.

Рольова гра — це "перезавантаження" ваших відносин. Ви можете ненадовго стати іншими людьми, помінятися ролями, побути в невластивій для себе ролі, витворяти, все що хочете — це зараз взагалі не ви, це роль. Вже доведено сексологами, що пари, які практикують такі ігри практично не розходяться і на довго зберігають пристрасть у відносинах.

Звичайно, не обов'язково їхати для гри в готель чи куди-небудь ще, можна грати і вдома, якщо вам дозволяють умови і обставини. Одне АЛЕ — вдома складно створити потрібну атмосферу і антураж. Це по-перше, а по-друге — ті іграшки для дорослих, які ви можете спробувати, наприклад, в номерах Cherry Twins, ви навряд чи розмістите у своїй спальні: гойдалки для сексу, хрести для фіксації, столи для прочуханки, верстати для фіксації тіла — і все це може бути як жорстке і страшне, так і гламурне з білої ніжної шкіри. У нас є варіанти для будь-яких фантазій. І найважливіше, що тематичний номер допомагає парі уникнути бентежного діалогу з описом своєї фантазії — досить просто вибрати номер і зробити партнеру сюрприз. У нас є навіть готові сценарії гри на кожній кімнаті.

За рік роботи в Cherry Twins побувало кілька тисяч пар. Більше 25 після наших кімнат-фантазій передумали розлучатися. Це тільки ті випадки, про які нам розповідають самі гості.

Щасливі, закохані, з палаючими очима і тримаючись за руки — ось як виходять пари з наших номерів. Рольова гра і втілення спільних фантазій — це неймовірно зближує пару. Ця довіра і вміння не соромитися одне одного, відчувати партнера і висловлювати свої емоції без обману. Коли пари розуміють, як це робити — у них в корені змінюються відносини не тільки в ліжку, але і в житті. Вони бережуть один одного і дуже цінують почуття, які між ними є

Не бійтеся змінювати своє життя і не відкладайте "на завтра" вашу любов.

"У мене для тебе сюрприз" або "я хочу пограти в..." — напишіть своїй половинці вже зараз, і хто знає, може ваш вечір буде далекий від звичного сценарію?

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram