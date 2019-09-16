І жили вони довго і щасливо. 3 роки щасливо і 57 років довго.

Як тільки проходить ейфорія перших років закоханості, далі ми починаємо "тягнути лямку" загального побуту. Розділяємо відповідальність, проблеми, турботи, виховання дітей, загальний кредит і вихідні з родичами. Ось тільки щастя йде. Метелики в животі поступаються місцем тарганам в голові.

І починаємо "добирати" емоції, хто як вміє. Йдемо по шляху найменшого опору. Заводимо романи на стороні, придумуємо хобі, якому віддаємо емоції, кидаємося в спорт або в алкоголь ... Куди завгодно, але тільки не в роботу над відносинами.

Тому що це складно. Це вимагає сил, терпіння, розуміння, а головне – змін в першу чергу в самому собі. Притому, що рецепт старий як світ, простий і зрозумілий – Його Величність Секс. І нехай зараз моралісти піднімають скептичний крик, АЛЕ – немає пар, щасливих днем, і не задоволених вночі.

Як тільки вам в ліжку цікавіше подивитися кіно, ніж приголубити один одного – пора задуматися. Прожити під однією стелею десятки років і хотіти один одного, як в перші роки? ТАК! Цілком реально! Просто в нашій країні ніхто і ніколи не приділяв увагу сексуальній стороні життя пари. Це здавалося чимось ганебним і само собою зрозумілим, що не вимагає пояснень.

Згідно зі статистикою, пари, які практикують рольові ігри вкрай рідко розлучаються.

Пари, які не соромляться обговорювати один свої бажання і фантазії, а головне втілювати їх в життя – ведуть повноцінне сексуальне життя і не потребують емоцій на стороні.

Проблема одна – таких пар одиниці. Тому що комплекси, шори, сором, заперечення очевидного під гаслом "ну так же у всіх". Не вибирайте між "довго" і "щасливо". А ми допоможемо вам втілити всі ваші фантазії і навчимо не соромитися своїх желаній.Cherry Twins. Готель для рольових ігор. Створений, щоб кожна пара змогла бути щасливою

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