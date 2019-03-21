Експерти заявили про небезпеку регулярного перегляду порно в підлітковому віці

Фахівці вважають, що перегляд інтернет-порно в підлітковому віці погано впливає на їхні стосунки в майбутньому.

За словами експертів, дуже багато людей страждають від порно-звичок своїх партнерів. Адже перегляд матеріалів для дорослих створює цілком нереалістичні очікування, коли мова йде про секс, повідомляє Daily Mail.

Фахівці зазначають, що порно-матеріали викликають залежність. Процес перегляду входить в звичку, і людям вже потрібні все нові і нові дози. Після чого сексуальне життя перестаэ приносити задоволення — вони можуть збудитися тільки за допомогою порнографії.

Фото: Businesslike.ru

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Також зазначажться, що з часом, людям потрібна більша кількість стимулятора, щоб отримати початковий ефект. Тому для досягнення початкового збудження вони починають використовувати вже більш жорсткі, відверті, збочені і ексцентричні матеріали.

Фото: еdinstvennaya.uа

Як повідомляв OBOZREVATEL, сексологи прийшли в висновку, що відмова від сексу загрожує найсерйознішими наслідками для жіночого організму.

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