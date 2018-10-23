Знищує оргазм? Вчені розповіли про небезпеку ботокса для сексу

Психолог Майкл Льюїс з'ясував, чому уколи "Ботокса" знижують рівень задоволення від оргазму.

Він дослідив, як змінювалося емоційне життя 24 жінок після процедури краси в порівнянні з контрольною групою - 12 жінками, які зробили інші косметичні процедури. Про це повідомляє The Times.

Вони повинні були відповісти на стандартне опитування, за яким і оцінювався рівень задоволення від сексу.

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Дослідження показали, що нездатність до виразних гримас, у тих жінок, яким вкололи "Ботокс" значно знизила рівень задоволення від оргазму. А у тих, кому не робили уколів краси - він залишився таким же.

Як повідомлявOBOZREVATEL, ранковий секс стимулює кровоносну систему, тим самим позитивно впливаючи на працездатність і настрій людини.