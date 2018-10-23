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Знищує оргазм? Вчені розповіли про небезпеку ботокса для сексу

1.6тЧитати матеріал російською

Психолог Майкл Льюїс з'ясував, чому уколи "Ботокса" знижують рівень задоволення від оргазму.

Він дослідив, як змінювалося емоційне життя 24 жінок після процедури краси в порівнянні з контрольною групою - 12 жінками, які зробили інші косметичні процедури. Про це повідомляє The Times.

Вони повинні були відповісти на стандартне опитування, за яким і оцінювався рівень задоволення від сексу.

Знищує оргазм? Вчені розповіли про небезпеку ботокса для сексу
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Дослідження показали, що нездатність до виразних гримас, у тих жінок, яким вкололи "Ботокс" значно знизила рівень задоволення від оргазму. А у тих, кому не робили уколів краси - він залишився таким же.

Як повідомлявOBOZREVATEL, ранковий секс стимулює кровоносну систему, тим самим позитивно впливаючи на працездатність і настрій людини.

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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Точно! Вот свидомых нерабов-рагулей ебут,все кому не лень,а они грустные, даже щеневмерлу без этузиазма спивают
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