"Допоможуть всього три правила": психолог розкрив секрет ідеального сексу

Багато хто з нас продовжує стикатися з проблемами в інтимній сфері і ніяк не можуть зрозуміти, що їх джерело - не партнер, а ми самі.

За словами практикуючого психолога Михайла Лабковського, налагодити ситуацію в спальні і насолоджуватися сексом допоможуть три дуже важливих правила, пише "Новий час".

1. Любов до себе

Секc - перш за все, біологічна потреба здорової людини. Але багато сильно переоцінюють цю потребу, зазначає психолог. Наприклад, деякі жінки використовують секс як розмінну монету ("Я йому - тіло, він мені - відносини") або навіть карають партнера з його допомогою ("Скривдив? Будеш тиждень спати на дивані!").

єдина

"Насправді, цілком нормально, що ви можете не відразу захотіти партнера, з яким ледь знайомі. Або що після сварки ви не особливо налаштовані на ласки. Але коли ви відчуваєте бажання, але говорите собі" ні ", щоб цим бажанням маніпулювати, - це вже серйозна проблема", - підкреслив Лабковський.

За його словами, чоловіки теж грають в ігри: наприклад, намагаються взяти кількістю, самостверджуються за допомогою сексу, що призводить до найсумніших наслідків - реальні потреби тіла проігноровані, а психологічні комплекси тільки ростуть. Щоб не потрапляти в ці пастки, радить психолог, треба, по-перше, думати про себе, цінувати свої бажання, розуміти їх, не позбавляти себе здоровою сексуальної реалізації.

2. Здатність розчинятися в моменті

Як зазначив Лабковський, жінки зазвичай заморочуються на красі, чоловіки - на техніці. За своїм численним клієнтам він з'ясував, що представники обох статей взагалі в інтимні моменти оголюють всі свої комплекси, невпевненість.

"Навчіться бути в моменті. Зосередьтеся на своїх відчуттях, діях і єднанні з іншою людиною. Переключите увагу від того, що про вас можуть подумати, на, власне, сам секс. Ви побачите, як його якість різко змінюється на краще", - радить психолог.

3. Наявність бажання

"Багато людей займаються сексом не так, як хочуть, або навіть в ті моменти, коли вони цього не хочуть. Для одних це -" виконання подружнього обов'язку ", інші думають, як задовольнити партнера, геть забуваючи про себе. Є окремі індивідууми, які погоджуються в сексі на те, що їм неприємно, боляче або принизливо, щоб завоювати чуже розташування", - розповідає експерт.

Він підкреслив, що подібна поведінка призводить до сумного результату, наприклад, до психосоматичних захворювань на зразок еректильної дисфункції психологічного характеру або захворювання, коли жіноче тіло "закривається" і сам акт доставляє їй величезну біль. Тому, продовжив Лабковской, дуже важливо вміти вчасно говорити "ні", не займатися сексом з жалю, почуття обов'язку, співчуття і так далі.

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