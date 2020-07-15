Дівчина пішла в порно через коронавірус і стала багатою

Дівчину звільнили з роботи, і вона пішла в порно. webmodel.me

Користувачка Reddit lucylyrica37 розповіла, що її звільнили з роботи через коронавірус, тому вона пішла в порно і заробляє більше, ніж раніше.

У своєму пості дівчина розповіла, що раніше працювала в компанії, яка вирощувала марихуану в медичних цілях. Але в січні 2020 року залишилася без роботи.

Lucylyrica37 зареєструвалася на сайті OnlyFans, де можна викладати відверті відео, фотографії і поширювати їх за підпискою. Тепер дівчина отримує від трьох до шести тисяч доларів на місяць.

Дівчина заробляє в порно більше, ніж на попередній роботі LiveJournal

Авторка публікації підкреслила, що їй подобається займатися веб-моделінгом, але все життя це робити не планує. Вона додала, що на OnlyFans успішною може стати дівчина чи хлопець будь-якої статури та кольору шкіри.

Користувачка додала, що зараз вона заміжня за хлопцем, з яким зустрілася ще в школі. Він повністю підтримує її рішення знімати такі відео і навіть допомагає з організацією зйомок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бронзова призерка юніорського чемпіонату США з фігурного катання 2006 року американка філіппінського походження Мелісса Буланхагі розповіла, як кинула спорт і стала порноакторкою.