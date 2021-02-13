День презерватива: цікаві факти про засіб контрацепції

Напередодні Дня всіх закоханих 13 лютого у світі відзначають Міжнародний день презерватива. Це свято було засновано 2009 року організацією AIDS Healthcare Foundation для того, щоб нагадати про безпечні статеві стосунки для запобігання небажаній вагітності та різним інфекціям.

На честь Дня презерватива OBOZREVATEL зібрав кілька цікавих фактів про засіб контрацепції.

Найдавніший історично підтверджений презерватив датується 1640 роком. Його знайшли на півдні Швеції в місті Лунд.

Раніше презерватив являв собою лляний чохол, замочений у спеціальному хімічному розчині. Пізніше цей засіб для контрацепції почали робити з кишок і сечових міхурів тварин.

Перший гумовий презерватив з'явився 1855 року.

Перший гумовий презерватив з'явився 1855 року. Shutterstock

У різних країнах презерватив називають так: у Німеччині "парижанин", у Франції – "англійський капюшон", в Італії – "рукавичка", в Лівані – "пальтечко", в США – "шапочка Джиммі", в Південній Африці – "французький лист".

У деяких країнах у продажу з'явилися спеціальні "підліткові" презервативи, які йдуть трохи менші за розміром, ніж звичайні.

Найактивніший вік використання презервативів – між 18 і 25 роками.

За даними досліджень, якщо зберігати презерватив у кишені штанів, то від тепла тіла на ньому з'явиться мільйон мікротріщин – надійність цього контрацептиву істотно падає.

Термін придатності будь-якого презерватива – 4 роки. Shutterstock

Термін придатності презерватива – 4 роки.

Нещодавно випустили спеціальні веганські презервативи. У їх виробництві використовують какао-порошок замість казеїну (молочний білок). У звичайних презервативах казеїн використовують для додання гладкості латексу.

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