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Чому жінки змінюють: психолог розкрив секрет

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Жінки зраджують своїм чоловікам через брак сексу, заради помсти і для нових вражень.

До такого висновку прийшов російський психолог Андрій Зберовський за результатами дослідження, в якому брали участь 3 тисячі невірних жінок, передає "Лайф". Спеціаліст навів шість причин зради.

Набридли сірі будні

На думку Зберовського, 42% жінок хочуть влаштувати собі свято, тому що втомлюються від сірості сімейних буднів і хочуть відчути себе коханою.

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Зрада заради кар'єри

За даними дослідження, 18% жінок зраджують заради кар'єри. Секс вважається нормою подяки або засобом просування кар'єрними сходами.

Зрада

Зрада

ZEWANA

Секс за гроші та розкіш

Психолог вважає, що 13% жінок зраджують заради грошей або подарунків, які чоловік ніколи не купить.

Зрада заради помсти

12% жінок йдуть на зраду, щоб помститися чоловікові, хоча часто це відбувається через алкоголь.

Жіноча зрада

Жіноча зрада

women.ru

Зрада як заповнення нестачі сексу

За даними дослідження, 9% жінок замінюють зрадою брак сексу в сімейному житті, але в цьому зізнаються в основному жінки після 35 років.

Зрада як наслідок пошуку нового чоловіка

За словами Зберовського, 6% жінок розуміють, що шлюб закінчиться з тих чи інших причин. Систематичними зрадами починається пошук нового супутника життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сексолог Ольга Вісленко розповіла, чому чоловіки відмовляються від сексу, і яких варто вжити заходів жінкам.

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Теги
СексПсихологія
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Bolz Valera
Bolz Valera
Придбайте дурню гугл-перекладач з інструкцією, може хоч в заголовках не зганьбиться )))
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