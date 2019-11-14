Чому жінки не отримують оргазм: головні причини

Вчені пояснили причину, по якій жінки відчувають проблеми з оргазмом.

Як пише Le Figaro, дві жінки з трьох з легкістю відчувають оргазм, але за допомогою різних стимуляцій: проникнення, пов'язане з ласками клітора, самостійна мастурбація, мастурбація з боку партнера, кунілінгус.

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Відзначається, що багато жінок іноді відчувають труднощі з досягненням оргазму, і у кожної четвертої не було оргазму під час останнього сексуального контакту.

"Це пов'язано з дуже сильною сфокусованістю на проникненні під час сексу", - зазначає журналіст Дамьен Маскре.

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У свою чергу, фінський професор Осмо Контула, який вивчав сексуальність своїх співвітчизниць більше чверті століття, привів свої пояснення, чому у жінки виникають проблеми з оргазмом.

"Жінкам не вдається психологічно розслабитися, щоб насолодитися моментом. Це виражається в тому, що вони повністю поглинені своїми проблемами, не здатні позбутися нав'язливих або негативних думок, їм важко домогтися відчуття присутності в дану мить", - повідомляє Осмо.

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Також ще однією з причин є наявність комплексів з приводу зовнішності:

"Не випадково, що в опитуванні половина жінок, які не дуже задоволені своєю зовнішністю, часто відчували труднощі з оргазмом, тоді як це відбувалося тільки з 17% тих жінок, які були повністю задоволені своїм зовнішнім виглядом. Так, низька самооцінка може вважатися більш загальним явищем, крім конкретних сексуальних дій".

Cosmo.ru

Як писав OBOZREVATEL, вчені розвінчали популярний міф про схуднення і заняттях сексом. На їхню думку, інтимне життя не здатна замінити спортивні тренування.

Однак оргазм може не тільки сприяти схудненню, а й добре впливати на здоров'я.

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