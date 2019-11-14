Головна Новини
14 листопада • оновлено в 03:23
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Секс

Чому жінки не отримують оргазм: головні причини

1.6т
Читати матеріал російською

Вчені пояснили причину, по якій жінки відчувають проблеми з оргазмом.

Як пише Le Figaro, дві жінки з трьох з легкістю відчувають оргазм, але за допомогою різних стимуляцій: проникнення, пов'язане з ласками клітора, самостійна мастурбація, мастурбація з боку партнера, кунілінгус.

Чому жінки не отримують оргазм: головні причини

VostockPhoto

Новини
Секрет жіночого оргазму розкрито: вчені оприлюднили дослідження

Відзначається, що багато жінок іноді відчувають труднощі з досягненням оргазму, і у кожної четвертої не було оргазму під час останнього сексуального контакту.

"Це пов'язано з дуже сильною сфокусованістю на проникненні під час сексу", - зазначає журналіст Дамьен Маскре.

Чому жінки не отримують оргазм: головні причини

Cosmo.ru

У свою чергу, фінський професор Осмо Контула, який вивчав сексуальність своїх співвітчизниць більше чверті століття, привів свої пояснення, чому у жінки виникають проблеми з оргазмом.

"Жінкам не вдається психологічно розслабитися, щоб насолодитися моментом. Це виражається в тому, що вони повністю поглинені своїми проблемами, не здатні позбутися нав'язливих або негативних думок, їм важко домогтися відчуття присутності в дану мить", - повідомляє Осмо.

Чому жінки не отримують оргазм: головні причини

Shutterstock

Також ще однією з причин є наявність комплексів з приводу зовнішності:

"Не випадково, що в опитуванні половина жінок, які не дуже задоволені своєю зовнішністю, часто відчували труднощі з оргазмом, тоді як це відбувалося тільки з 17% тих жінок, які були повністю задоволені своїм зовнішнім виглядом. Так, низька самооцінка може вважатися більш загальним явищем, крім конкретних сексуальних дій".

Чому жінки не отримують оргазм: головні причини

Cosmo.ru

Як писав OBOZREVATEL, вчені розвінчали популярний міф про схуднення і заняттях сексом. На їхню думку, інтимне життя не здатна замінити спортивні тренування.

Однак оргазм може не тільки сприяти схудненню, а й добре впливати на здоров'я.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Франція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги