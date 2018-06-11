Чому жінка не може повністю розкрити свою сексуальність: відповідь психолога

Знаменитий психолог Михайло Лабковской на своїй сторінці в Instagram розповів, чому жінка не може повністю розкрити свою сексуальність і отримати справжню насолоду від сексу.

За словами експерта, в усьому винні психологічні проблеми.

"Одна з причин, чому люди (і особливо жінки) не можуть повністю розкрити свою сексуальність і отримати справжню насолоду, - психологічні проблеми. Під час сексу ми стаємо емоційно відкритими (і, разом з тим, емоційно вразливими), тому саме в інтимні моменти , як правило, спливають страхи, комплекси, тривога і біль. Взагалі, секс - це один з найпотужніших індикаторів того, що відбувається в душі. Наприклад, жінка може витісняти зі свідомості той факт, що в дитинстві її покинув батько, і це до сих пір завдає їй болю. Але раптом під час сексу з'являється страшне почуття заперечення і самотності. Почуття, що і цей партнер її покине, коли вона перед ним так відкрита і обеззброєна. Словом, якщо ви хочете отримувати справжній кайф, почніть ні з пошуку ідеального партнера, а з сеансу психотерапії ", - пише Лабковской.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що психолог розкрив секрет ідеального сексу.