Чому секс перетворюється на рутину: названо топ-5 причин

Згодом секс з пристрасного хвилюючого дійства перетворюється на буденність.

Так, з цим стикається майже кожна пара. OBOZREVATEL розповість про топ-5 причин, чому пристрасть сходить "нанівець".

Дефіцит поцілунків

Короткі поцілунки перед сексом або ж і зовсім їхня відсутність говорить про те, що секс починає перетворюватися на рутину. У деяких чоловіків навіть є звичка, приходячи з роботи, цілувати свою жінку в лоб. Краще цілуйтеся в губи, на худий кінець, в куточок рота або шию.

Фото: wikigrowth.ru

Відсутність романтичної обстановки

Асексуальна обстановка також не допоможе налаштуватися на потрібний лад. Перед сексом найкраще облаштувати місце, яке налаштує на інтим, і звідки партнери не зможуть спостерігати гори білизни, голосно кричущого телевізора, завали з документів і так далі.

Фото: www.wclub.ru

Самостійне роздягання

Самостійне роздягання також може говорити про те, що чоловік і жінка сприймають секс як належне, якийсь "борг", і припиняють перетворювати процес роздягання в еротичну гру, як це відбувалося на початку відносин.

Фото: rkas.org.ua

Відсутність компліментів

Іноді, коли ви вже дуже довго живете разом, відпадає потреба говорити кожен день своїй другій половинці: "Прекрасно/сексуально виглядаєш". Але, саме компліменти здатні дати друге дихання вашому сексуальному життю.

Фото: www.b17.ru

Побутові розмови після сексу

Найгірше, коли відразу після отримання задоволення починається розмова про майбутні побутових питаннях. Якщо таке відбувається вже, то секс навряд чи запам'ятається, який би він пристрасний не був.

Фото: biljni-preparati.com

Раніше OBOZREVATEL розповів про топ-5 речах, які не варто робити перед сексом.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся