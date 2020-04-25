Чому люди шкодують про секс: психологи назвали основні причини

Чоловіки і жінки по-різному жалкують через сексуальний і романтичний досвід: перші частіше засмучуються через втрачені можливості, а другі через випадкові або безглузді зв'язки.

Про це йдеться в дослідженні американських психологів, опублікованому в журналі Evolutionary Behavioral Sciences.

Дослідники вивчили 61 412 оголошень на сайті Craigslist, де люди шукають незнайомців, із якими перетнулися в громадських місцях. Психологи також проаналізували 3500 постів на FMyLife.com, де користувачі мережі анонімно діляться історіями з життя.

Про втрачені контакти частіше писали чоловіки (42 911 постів). Лише 18 501 повідомлень було присвячено чоловікам, яких шукали дівчата.

Водночас жінки частіше за чоловіків розповідали про невдалі побачення і секс.

"Чоловіки схильні переоцінювати свої шанси на секс, і тому в середньому частіше жалкують про втрачені можливості, ніж жінки. Жінки більше схильні жаліти, що зустрічалися або займалися сексом з якимись чоловіками", – розповів Грегорі Уебстер, психолог з Університету Флориди.

Результати дослідження психологи пояснили ризиком вагітності для жінок, для яких наслідки романтичних зв'язків можуть бути більш складними, ніж для чоловіків.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше вчені з Університету Техасу в Остіні провели дослідження, в результаті якого змогли визначити вік жінок, коли вони особливо прагнуть до сексу.