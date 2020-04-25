Чому люди шкодують про секс: психологи назвали основні причини

Дарина Дурова Секс 02:47, 26.04.2020

Чоловіки і жінки по-різному жалкують через сексуальний і романтичний досвід: перші частіше засмучуються через втрачені можливості, а другі через випадкові або безглузді зв'язки.

Про це йдеться в дослідженні американських психологів, опублікованому в журналі Evolutionary Behavioral Sciences.

Дослідники вивчили 61 412 оголошень на сайті Craigslist, де люди шукають незнайомців, із якими перетнулися в громадських місцях. Психологи також проаналізували 3500 постів на FMyLife.com, де користувачі мережі анонімно діляться історіями з життя.

Про втрачені контакти частіше писали чоловіки (42 911 постів). Лише 18 501 повідомлень було присвячено чоловікам, яких шукали дівчата.

Водночас жінки частіше за чоловіків розповідали про невдалі побачення і секс.

"Чоловіки схильні переоцінювати свої шанси на секс, і тому в середньому частіше жалкують про втрачені можливості, ніж жінки. Жінки більше схильні жаліти, що зустрічалися або займалися сексом з якимись чоловіками", – розповів Грегорі Уебстер, психолог з Університету Флориди.

Результати дослідження психологи пояснили ризиком вагітності для жінок, для яких наслідки романтичних зв'язків можуть бути більш складними, ніж для чоловіків.

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, раніше вчені з Університету Техасу в Остіні провели дослідження, в результаті якого змогли визначити вік жінок, коли вони особливо прагнуть до сексу.

Коментувати
Lady Секс

Дивіться також

Чоловік Венедіктової засвітився з годинником Hublot за 1,5 мільйона

Україна не вийде з кризи в 2021 році. А світ тільки входить до періоду великих потрясінь – інтерв'ю з футурологом

У Чернівцях в'язні перерізали собі вени в СІЗО: деталі кривавого бунту

У Києві з 1 травня вводять автоматичні штрафи для водіїв: де встановлені камери

Впав у кому? З'явилися нові дані про стан Кім Чен Ина