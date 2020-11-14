Чому люди можуть відмовитися від сексу для народження дітей: названа причина

Вчені розповіли про теорію, яка може змінити світ і уявлення про нього.

Через 20 років займатися сексом для зачаття дитини буде не прийнято – такий прогноз дав професор Стенфордського університету Генрі Грилі в своїй новій книзі "Кінець сексу і майбутнє людської репродукції", пише "Esquire".

У світі живуть мільйони людей, що з'явилися на світ за допомогою екстракорпорального запліднення. 25 липня 1978 року в британському Олдемі народилася Луїза Джой Браун – перша в світі дитина, зачата за допомогою ЕКЗ. Сьогодні вона працює нянею, у неї двоє дітей, що з'явилися на світло традиційним шляхом. Ця процедура залишається дорогою, складною і не цілком безпечною. У майбутньому схема, на думку Грилі, буде виглядати так.

У одного партнера беруть зразок сперми, в іншого – кілька клітин шкіри. Завдяки технології клітинного перепрограмування. У 2012 році Джон Гердон і Сінья Яманака отримали Нобелівську премію за відкриття "перепрограмування зрілих клітин в плюрипотентні". Наприклад, з клітин шкіри можна зробити індуковані стовбурові клітини, з яких, в свою чергу, здатна розвинутися будь-яка спеціалізована клітина тіла. З них отримують сотню яйцеклітин і запліднюють їх (при цьому сперматозоїди теж можна створити з клітин шкіри, а значить партнери можуть бути однієї статі). Потім у кожного ембріона повністю прочитують геном. Частина з них виявиться носіями небезпечних генетичних мутацій, деякі будуть мати хромосомні порушення, інші можна розсортувати за різними параметрами: стать, колір очей, особливості характеру. Батьки зможуть вибрати будь-якого, щоб підсадити його в порожнину матки.

Попередімплантаційна генетична діагностика (ПГД) доступна в рамках ЕКО і сьогодні. Перші діти, яким провели генетичну діагностику на ембріональній стадії, з'явилися на світ в 1990 році у Великобританії і США: перед підсаджуванням ембріонів їх можуть перевірити на хромосомні аномалії і окремі мутації, що викликають моногенні захворювання. Але повну розшифровку генома не роблять – поки це дорого. В майбутньому ПГД стане дешевою або зовсім безкоштовною, впевнений Грилі: державі і страховим компаніям вигідніше оплатити цю процедуру, ніж після народження лікувати дітей з серйозними захворюваннями. Кількість останніх різко зменшиться. Процедура стане рутинною, а людей, які віддадуть перевагу зачаття по-старому, вважатимуть просто безвідповідальними.

Або, навпаки, занадто відповідальними, адже дана технологія викликає лавину моральних, етичних і законодавчих питань. Що робити з тим, що батькам можна буде стати неусвідомлено (хтось непомітно отримає шматочок шкіри або візьме клітини у дитини або померлої людини)? Хто буде визначати, за якими параметрами можна вибирати ембріонів? Як бути з почуттями людей, які вже народилися з генетичними патологіями та кого суспільство тільки-но почало включати в свої ряди? Цими та іншими питаннями Генрі Грилі радить потурбуватися заздалегідь: технології проникають в наше життя непомітно, і потім може бути запізно.

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