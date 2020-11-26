Чому повнотілі чоловіки частіше займаються сексом: опубліковано статистику

Дослідники з Університету Чепмана оприлюднили статистику, згідно з якою сексуальне життя в повних чоловіків більш насичене, ніж у худих.

Зокрема, те, що жінки вважають сексуальними тільки струнких хлопців, – це міф, який суперечить логіці, пише "Рамблер".

Провівши опитування серед 60 тисяч респондентів, учені з'ясували, що повні чоловіки мають у середньому вісім партнерів, а решта – шість.

Доктор психології Девід Фредерік вважає, що успіх повнотілих чоловіків у жінок пов'язаний із психологічними аспектами. Для них масивний чоловік – ідеал і відповідає образу захисника.

Варто зазначити, що в опитуванні не брали участь чоловіки із сильними ступенями ожиріння. Результати наукової роботи актуальні лише для хлопців, індекс ваги тіла яких лише на кілька позицій вищий за норму.

Сексуальне життя в повних людей більш насичене Klevo.Net

Наприклад, сексуальними вважаються чоловіки з невеликим животиком. Такий тип статури доктор Фредерік назвав "конституцією татка".

Крім того, стало відомо, що злегка повні дівчата також мають більше шансів на насичене сексуальне життя, ніж худі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський стартап Killing Kittens, що спеціалізується на організації оргій, оголосив про створення "першої у світі соціальної мережі для сексу".