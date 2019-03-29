Чому чоловік відмовляється від сексу і що робити жінці: відповідь фахівця

Сексологи часто відзначають: думка, що чоловік, на відміну від жінки, завжди готовий зайнятися сексом - лише стереотип. Насправді все інакше: жінки частіше можуть мати сексуальне бажання, ніж чоловіки.
Як розповіла "24 Каналу" сексолог Ольга Вісленко, на це є низка причин. Фахівець також розповіла, що в такій ситуації варто робити жінкам.
Фото: cosmo.ru
Які є причини відсутності сексуального бажання у чоловіків?
Слабка статева конституція. Статева конституція – це те, що дано нам від природи. Ми називаємо темпераментом, лібідо, але суть одна. Кожен з нас хоче сексу у відповідності зі своєю статевою конституцією.
Вік. Так, з віком чоловіки хочуть все менше й менше.
Недосипання і втома. Якщо немає звички висипатися, чоловік вічно сонний, то і сексу хочеться менше або не хочеться зовсім. Все, чого хочеться – лягти й заснути.
Харчування і спосіб життя. Коли він не дуже здоровий, це не може не відбитися на лібідо. Не будемо забувати і про зайву вагу, він теж може змусити відмовитися від сексу.
Гормональний збій. Чоловікам теж потрібно ходити до ендокринолога. Часто після цього їм призначають терапію тестостероном при його низьких показниках і наявності сексуальних недуг.
Стреси, депресія, антидепресанти.
Хвороби. Коли ми хворіємо, то всі сили йдуть на відновлення і тілу не до сексу.
Сублімація (перенаправлення енергії) в спорт, роботу, творчість.
Відсутність мотивації на секс, образи на партнерку, сварки.
Страхи. Часто ці страхи викликають жінки, коли критикують секс з партнером.
Ну і не можна не сказати про реалізацію свого лібідо в ліжку з іншою жінкою.
Що в цій ситуації робити жінці?
"Видихнути, взяти листок, виписати наявні причини та задати собі питання, "а з якими причинами я можу допомогти розібратися?". Всі інші причини потрібно обговорити з партнером і дати йому зрозуміти, що вас не влаштовує ситуація яка склалася. Коли все зроблено, запитати себе – влаштовує вас результат чи ні. Тому що там, де одна жінка подасть на розлучення через відсутність сексу, інша буде мирно жити далі з таким чоловіком. І жоден сексолог не має права радити що робити", - порадила сексолог.
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