Чого бояться чоловіки в сексі: названі 5 таємних страхів сильної половини людства

Навіть чоловік, який на перший погляд випромінює впевненість, стикається з сумнівами в своїх силах, якщо жінка не висловлює захоплення його вміннями в сексі.

Видання WomanHit вирішило розібратися, з якими еротичними страхами чоловіки стикаються найчастіше.

semana.com

Страх невдачі

Так, як передає видання, часто чоловіки можуть почати хвилюватися через невдачу, навіть якщо для цього немає приводу. Зазвичай таке трапляється, коли раніше чоловік вже стикався з жіночим неприйняттям у ліжку.

24tv.ua

Нав'язлива ідея

Жінці, чий чоловік боїться зазнати фіаско в сексі, слід проявити делікатність і не акцентувати на цьому увагу. Потрібно проявити ніжність, щоб чоловік розслабився. Навіть якщо нав'язливі думки про провальний секс мають причину, не варто намагатися дати пораду, краще разом сходити до фахівця.

psicologia-online.com

Страх закінчити занадто швидко

Видання повідомляє, що кожен другий чоловік у той чи інший момент стикається з передчасною еякуляцією. Якщо таке трапилося декілька разів, не варто хвилюватися. Чоловікові потрібно розібратися, чому сталася така ситуація, і дати собі відпочити.

simya.com.ua

Регулярне передчасне сім'явиверження

Якщо ж ситуація повторюється регулярно, жінці не варто акцентувати на цьому увагу в грубій формі. Потрібно допомогти партнеру, запропонувавши йому в делікатній формі відвідати разом фахівця.

alo.rs

Страх, що жінка залишиться незадоволеною

Найчастіше слабкі чоловіки, якщо їм не вдалося довести жінку до оргазму, звинувачують її у фригідності. Однак впевнені в собі чоловіки завжди хочуть, щоб жінка зазнала такі ж яскраві емоції, як і він.

Страх того, що партнерка залишиться незадоволеною, часто відчувають чоловіки, чиї жінки – "снігові королеви". Партнеру важливо відчувати зацікавленість в ваших очах, тому потрібно частіше хвалити свого чоловіка.

acontecerqueretaro.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, регулярне заняття любов'ю може допомогти швидше подолати застуду і грип.

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