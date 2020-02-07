Життя без сексу: чим загрожує тривале утримання

Тривале сексуальне утримання призводить не тільки до погіршення якості життя чоловіків та жінок, але також до фізичних і психологічних розладів.

Більш докладно про те, з якими проблемами стикаються пари в яких інтим трапляється все рідше – розповів WomanHit.

Фото: 24tv.ua

Розвиток хвороб

За результатами досліджень, регулярний секс допомагає хворіти жінкам як мінімум в три рази рідше. Крім підвищення імунітету секс сприяє активній циркуляції крові в малому тазі, через що ризик розвитку міоми матки зводиться до нуля.

Фото: aif.ru

Що стосується, чоловіків – через відсутність інтиму у них може відбуватися застій крові в органах малого таза, що негативно позначиться на якості сперми та створить проблеми із зачаттям.

Зниження інтересу до життя і підвищена дратівливість

Фото: edinstvennaya.ua

Якщо й ви відчуваєте постійний негатив і дратівливість – займіться налагодженням інтимного життя. Адже під час сексу виробляється величезна кількість гормону радості, що дозволить організму розслабитися і привести психологічний стан в норму.

Проблеми з лібідо

Фото: lady.tut.by

Постійний секс в парі допомагає уникнути проблем з природним збудженням, яке може й зовсім зникнути, якщо інтим стає рідкістю у вашому житті. Трапляється це через психологічні налаштування, які в певному сенсі "позбуваються" непотрібного відчуття. До того ж, повернути інтерес до сексу потім буває непросто – потрібно буде вдаватися до допомоги фахівця. Тому перегляньте своє ставлення до сексуального життя прямо зараз!

Раніше OBOZREVATEL розповів про топ-5 речей, які не варто робити перед сексом.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!