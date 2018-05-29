Боролася з секс-злочинцями: дівчина-коп стала БДСМ-моделлю. Пікантні фото

29-річна мешканка Німеччини Калеа Токсик різко кинула роботу поліцейського і стала популярною БДСМ-моделлю та путаною після того, як вперше відвідала фетиш-вечірку.
Незважаючи на те, що у мешканки Північного Рейну була успішна кар'єра поліцейського, а в 20 років вона вже стала комісаром, дівчина все одно кинула роботу заради того, щоб стати "БДСМ-пані". Тепер вона керує власним сексуальним підземеллям, повідомляє Daily Star.
Товариші по службі почали шепотітися за спиною 29-річної Калеї, після того як вона збільшила груди і стала викладати фотографії в відвертих вбраннях в Instagram. Незабаром після цього подруга запросила її на фетиш-вечірку, після чого Токсик зрозуміла, що саме "робота" БДСМ-пані є для неї більш привабливою і бажаною.
Незважаючи на те, що Калеа багато років розслідувала сексуальні злочини, у вільний від роботи час вона стала брати участь в рольових іграх. Вдень вона була порядною поліцейським, а вночі ставала фатальною жінкою в латексному костюмі.
Дівчина зізналася, що її завжди тягнуло до незвичайного сексу, але в той же час вона хотіла цікаву роботу. Розслідування сексуальних злочинів лише посилило її бажання почати експериментувати в ліжку.
Калеа намагалася вести подвійне життя, однак колеги дізналися про її захоплення. У результаті їй довелося подати у відставку. Зараз вона відкрила власне секс-підземелля, де приймає клієнтів.
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