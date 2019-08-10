Біль в інтимних зонах і "поганий" секс: українська порноактриса розкрила пікантні деталі

Бути порнозіркою не так просто, як може здатися на перший погляд. Більшість вважає, що така робота приносить задоволення кожен день, однак насправді "мінуси" цієї професії іноді куди більш вагомі.

Відверто про всі підводні камені життя порноактриси розповіла дівчина родом із Львівської області, яка знімається в "дорослому" кіно під псевдонімом Josephine Jackson.

Як пише "Діло", вона живе у Львові, але періодично літає в Будапешт, Прагу та інші міста для зйомок у порнороликах.

Josephine Jackson

Секс на камеру не приносить задоволення

Це найбільше розчарування, каже дівчина, яка чекає початківців.

"У більшості випадків, напевно, в 95% воно не приносить задоволення, тому що це просто автоматичні руху і дії. Для сексу, щоб отримати задоволення, потрібно розслабитися, не думати і насолоджуватися. Але як можна розслабитися, коли навколо тебе так багато людей, світла і завдань, про які потрібно пам'ятати?" – розповіла вона.

Кадр із ролика

Фізичний дискомфорт

При цьому, говорить актриса, ніхто не відміняв неприємні моменти, пов'язані з тілом людини.

"Крім відсутності задоволення, існують і інші негативні моменти цієї роботи. Частий фізичний контакт з різними партнерами призводить до подразнень, паління і різної фізичної болі в інтимних зонах", – скаржиться дівчина.

"Це неприємно і боляче"

Вона підкреслює, секс на зйомках – це не типові "домашні" 15-хвилинні радості в зручних для тебе позах з коханою людиною.

"Ні, такий процес триває кілька годин і все позиції спеціально вивернуті на камеру, для глядача. А починати зйомку потрібно з партнером, якого ти знаєш усього п'ять хвилин. Тому в підсумку – це досить незручно, неприємно, а іноді навіть боляче. Багато речей, які знімають в порно і більшість дівчат без проблем виконують, для мене складно і неприємно. Наприклад cum shot в рот, або deep throat... " – говорить Josephine Jackson.

Заперечення суспільства

Рід занять дівчини у кожного викликає свою реакцію, часто вона негативна: "Є люди, які захоплюються і підтримують мій вибір, а є і ті, які взагалі не сприймають і засуджують. Таких, власне, більшість. Але, якщо говорити про моє ставлення до цього, то мене не хвилює думка більшості".

Порно – не проституція

"Не слід прирівнювати цю сферу до ескорту або проституції. Тут люди не приховують своє заняття. Я особисто знаю акторів (з якими співпрацювала на знімальному майданчику), які успішно побудували свої сім'ї, як з людьми з порноіндустрії, так і за межами", – пояснила актриса.

Instagram Josephine Jackson

Instagram Josephine Jackson

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Хмельницькому на перехресті вулиць Кам'янецька та Гагаріна на рекламному телеекрані раптово почали транслювати порно.

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