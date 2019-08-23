Без шкарпеток і мовчки: названо п'ять найголовніших помилок у сексі

Більшість людей роблять у своє інтимному житті низку типових помилок, про які вони навіть не підозрюють.

Видання "НВ" розповіло про п'ять найпоширеніших проколів у сексі і привело міркування медиків про те, як їх можна уникнути.

Названі головні помилки в сексі Ілюстрація

Спроби зробити свій секс схожим на кіношний

Експерти пояснюють, що потрібно пам'ятати про те, що реальний секс може бути дуже простим, але тим не менш чудовим завдяки емоційному зв'язку партнерів.

Трюки з порнофільмів

Героїчні подвиги зірок світу порнографії здатні довести вас до лікарні або навіть до кладовища, попереджають медики.

Водночас вони рекомендують використовувати свою уяву і прислухатися до себе – це кращі способи розширити свої сексуальні горизонти.

Шкарпетки знімати не треба

Дослідження голландських вчених із університету Гронінгена показало, що шкарпетки під час сексу серйозно підвищують шанси на оргазм у жінок.

Очікування оргазму від партнера

Медики дають у цьому випадку ділову пораду: якщо ваш партнер недостатньо збуджується або не в змозі досягти оргазму, не мучте його допитами. Краще наберіться терпіння і постарайтеся зрозуміти, що ви можете змінити у своїй поведінці, щоб допомогти йому.

Мовчання під час сексу

Вчені вважають, що розмови можуть бути тією самою "різницею" між звичайним сексом і заняттям коханням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі топ-5 причин, через які алкоголь шкодить сексу.

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