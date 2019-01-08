Альтруїстам легше: вчені здивували новим відкриттям про секс

Чим вищий рівень альтруїзму у людини, тим більше у неї партнерів.

До такого висновку прийшли канадські психологи з Гуелфського і Ніпіссінг університетів. Вони провели спільне дослідження, в результаті якого виявилося, що альтруїстичні люди більш схильні до активного і різноманітного сексуального життя, повідомляє Independent.

За їхніми словами, в альтруїстичних людей більш насичене сексуальне життя у зв'язку з тим, що вони просто приділяють іншим людям більше уваги.

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"Прояв турботи, як правило, підвищує рівень привабливості людини. Крім того, кожен хоче, щоб його любили, а альтруїсти здатні зробити так, щоб партнер відчув себе особливим", — пояснюють автори дослідження.

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