Коли на сексуальному фронті повний локдаун: немає ні бажання, ні можливості, ні ерекції, ні оргазму, хтось йде наліво, хтось направо: одні до психолога, інші до сексопатолога, а треті взагалі нікуди не йдуть, залишають все, як є.

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Наверняка, удивлю многих, если скажу, что порой направление, в котором нужно идти за решением – это аллергология, правда, не совсем обычная, а точнее малоизученная пока область церебральной или по-простому – мозговой аллергии. Яркий пример – история одной моей пациентки, профессиональной спортсменки. На пике своей карьеры она обратился ко мне с жалобой на ежедневные приступы тошноты, рвоты, головные боли, головокружение, раздражительность и нервозность. Врачи до этого обследовали ее вдоль и поперек, ничего не нашли, списали состояние на психосоматику и прописали антидепрессанты. Но препараты не помогли. Когда стали с ней разбираться, выяснились два факта: около трех лет она постоянно принимает целый комплекс протеиновых биодобавок, и примерно столько же у нее не было секса – притупились ощущения, пропало желание. Мы начали лечение с отмены антидепрессантов и протеиновых биодобавок, и уже через неделю приступы тошноты и рвоты прекратились. Пациентка почувствовала себя лучше, а спустя время написала, что у нее появился мужчина. Уверена, теперь жизнь должна наладиться, поскольку причину тошноты, головных болей и проблем в постели – аллергическую реакцию мозга на протеиновые БАДы – мы нашли и устранили.

О связи пищевой аллергии и эмоционально-сексуальных расстройств в последнее время говорят чаще. Американская академияспециалистов по охране окружающей среды утверждает, что каждый десятый случай фиаско в постели – церебральная (мозговая) аллергия – провокатор половой дисфункции и нарушений со стороны нервной системы. Два года назад изучением этого вопроса вплотную занялись китайцы. Китайские исследователи выяснили, что, помимо изменений в сыворотке крови, пищевая аллергия сопровождается увеличением содержания антигенспецифических иммуноглобулинов и маркеров тучных клеток в головном мозге, что в итоге влияет на общую и сексуальную активность, вызывает усталость, перепады настроения, неадекватные реакции, раздражение, слабость.

Так что, выходит, секс без оргазма или без эрекции может быть банальной реакцией головного мозга на дрожжи, шоколад или цитрусовые. Непищевые аллергены тоже могут провоцировать сексуальные расстройства. К примеру, дышал человек долго полной грудью дезинфицирующими средствами, сигаретным дымом или автомобильными выхлопами – и вот, пожалуйста, интимная жизнь полностью замерла. Или регулярно контактировал с плесенью, хлорированной водой, пестицидами, пока мозг не выразил свой протест отказом от сексуальной радости.

Вычислить виновника мозговой аллергии довольно непросто, ведь теперь натыкаешься на аллергены буквально на каждом шагу. Те же апельсины, например, обрабатывают от плесени специальными составами, вводят внутрь этиленовый газ для получения насыщенного оранжевого цвета, а сверху, чтобы не портились, покрывают шеллаком. На выходе получаем настоящую аллергобомбу. Или вот еще: вы заметили, что все яблоки в супермаркетах сегодня пахнут яблоками? Не подвалом, как раньше, или мешком, в котором они хранились, а самыми что ни на есть яблочными яблоками? Заслуга ароматизаторов и усилителей запахов. Американская академияспециалистов по охране окружающей среды к перечню продуктов, чаще всего провоцирующих мозговую аллергию, причисляет: картофель, кукурузу, брюссельскую капусту, пищевые красители, тунца, пшеницу, молоко, консервированный горох, сосиски с содержанием глутамата натрия и другие. А если учесть, что всего наша пищевая промышленность применяет около 3000 добавок (потенциальных провокаторов церебральной аллергии), найти главного провокатора сексуальных расстройств и исключить его из своей жизни – та еще задачка.

Подозреваю мозговую аллергию, если усталость у пациента не исчезает после отдыха, есть проблемы с весом: избыточный или недостаточный, наблюдаются отечность, сердцебиение, потливость без физических нагрузок, неприятный запах тела, ну, и весь букет сексуальных расстройств: от эректильной дисфункции и моментального семяизвержения до отсутствия желания и оргазма. Если при этом есть еще проявления пищевой непереносимости, и врачи грешат на "психосоматику", тут можно смело подозревать аллергическую реакцию мозга.

Что делать, как лечиться? Как и при любой аллергии, первым делом вычислить аллерген. Быстрый, но недешевый вариант – тесты на пищевую непереносимость и патч-тесты на реакцию кожи к разнообразным веществам от латекса до бижутерии. Более длительный, но бюджетный вариант: строгая диета вплоть до лечебного голодания под контролем врача, когда большинство продуктов исключаются на несколько дней, а потом постепенно вводятся в рацион и идет наблюдение за реакцией организма. Параллельно составляем список веществ, с которыми регулярно контактирует пациент: от лекарственных препаратов до парфюма друга/подруги. С ними тоже на время ограничивается контакт и отслеживается реакция. Методом проб и ошибок находим аллерген, корректируем диету. Ее главный принцип – максимально натуральные продукты: если молоко – то от фермеров, если овощи и фрукты – из эколавок или садов/огородов знакомых селян. И регулярный секс по возможности, ведь что не тренируется – то умирает.

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