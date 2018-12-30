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70-річний чоловік помер після сексу з молодою коханкою

15.5тЧитати матеріал російською

На Філіппінах в місті Асінган 70-річний чоловік-вдівець помер незабаром після того, як зайнявся сексом зі своєю 24-річною коханкою.

Як повідомляє Inquirer, чоловік помер пізно увечері 29 грудня після того, як його доставили в міську лікарню.

Правоохоронці виключили версію про насильницьку смерть, оскільки не виявили ніяких відповідних ознак.

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Слідчі розповіли, що перед тим, як чоловік втратив свідомість, йому було важко дихати. За словами близьких загиблого, він страждав від підвищеного артеріального тиску.

70-річний чоловік помер після сексу з молодою коханкою

nabludatel.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британець Ендрю Уорлд з міста Манчестер впав у кому після першого у своєму житті сексу. Чоловік з народження не мав члена і тільки в 25 років лікарі змогли вживити йому бионический пеніс, зроблений зі шкіри та м'язів лівої руки.

Місце
Філіппіни
Тег
Секс
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Прекрасная и достойная смерть мужчины. Это вам не смерть в куче собственных испраднений в окружении многочисленных ненавидящих друг друга и самого усопшего наследников,
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