70-річний чоловік помер після сексу з молодою коханкою

На Філіппінах в місті Асінган 70-річний чоловік-вдівець помер незабаром після того, як зайнявся сексом зі своєю 24-річною коханкою.

Як повідомляє Inquirer, чоловік помер пізно увечері 29 грудня після того, як його доставили в міську лікарню.

Правоохоронці виключили версію про насильницьку смерть, оскільки не виявили ніяких відповідних ознак.

Слідчі розповіли, що перед тим, як чоловік втратив свідомість, йому було важко дихати. За словами близьких загиблого, він страждав від підвищеного артеріального тиску.

nabludatel.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британець Ендрю Уорлд з міста Манчестер впав у кому після першого у своєму житті сексу. Чоловік з народження не мав члена і тільки в 25 років лікарі змогли вживити йому бионический пеніс, зроблений зі шкіри та м'язів лівої руки.