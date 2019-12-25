С тех пор, как мамы и бабушки упорно вбивали в наши детские головки мысль: "Всем мужикам от тебя только одного и надо", много изменилось. Другими стали отношения между мужчиной и женщиной, способы поиска партнеров, да и само отношение к сексу.

Мужчина, каким он был несколько десятков лет назад, и современный мужчина – это две большие разницы. И вот почему.

1- секс онлайн

О том, как именно сказалось появление интернета на отношениях между людьми, можно спорить до бесконечности. Одни радуются тому, что сегодня, в век соцсетей, практически невозможно остаться в одиночестве. Другие печалятся от того, что буквы на экране заменили теплоту реального общения, близости, прикосновений.

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Хорошо это, или плохо, но появилась целая прослойка мужчин, которым секс нужен только в онлайн-варианте. Они могут месяцами писать страстные письма, обещать встречу и бурное продолжение знакомства. Но на самом деле виртуальный мир полностью их устраивает. Самое главное, чтобы такое положение вещей устраивало и женщину.

2 - экономия и счета пополам

Еще одна характерная черта современного мужчины – стремление разделить финансовую нагрузку поровну. Еще пару десятков лет назад о том, чтобы мужчина и женщина платили в кафе пополам, говорили как о какой-то диковинке. Сегодня довольно много мужчин с удовольствием разделят с вами счет, и даже оплату номера в гостинице, это не считается зазорным. Стало ли при этом отношение к женской сексуальности более уважительным? Сомневаюсь.

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3 - лень

Боюсь, что причина такой мужской прижимистости не в развитии феминизма, а в банальной лени. Дело в том, что доступ к сайтам знакомств создает у многих иллюзию бесконечного выбора. Мужчина ходит на десятки свиданий в месяц, пишет в сетях тысячам женщин, не боясь получить отказ. Следовательно, и тратиться на всех этих девушек ему кажется лишним. Зачем, если скоро появятся новые?

4 - асексуальность

Впрочем, лень – это еще не худшее, что может сделать с современным мужчиной лента Тиндера и обилие обнаженного тела в инстаграме. В ответ на слишком активное и длительное воздействие сексуальными стимулами, многие мужчины перестают интересоваться сексом вообще. Есть данные, что в наше время намного больше мужчин остаются девственниками в позднем возрасте, чем это происходило 20-30 лет назад. Секс становится настолько доступным и навязчивым, что перестает волновать.

5 - порнозависимость

Порно существовало всегда, с самого появления человечества. Возбуждающие рисунки женских тел, потом возбуждающие стихи, фотографии… Все это было, во всем времена. Но никогда еще порно не было таким доступным.

Если раньше для приобретения порнографического журнала нужно было еще потрудиться, то сегодня просмотр порнофильма – дело двух кликов. На этом фоне у многих мужчин формируется порнозависимость, которая, в конченом итоге, сказывается и на их сексуальной жизни. Увлекшись порно, многие мужчины становятся буквально сексуальными инвалидами.

6 - сексуальная анорексия

Это явление, которое стало массовым не так давно, также с появлением интернета. Дело в том, что год за годом набирает силу так называемая "маносфера" - агрессивная среда, в которой мужчины обсуждают худшие черты женщин, и дают себе слово никогда не жениться. Раньше это происходило в тесном кругу, в холостяцком логове, на кухне, за бутылкой водки. Теперь же обиженные мужчины получили возможность вещать на весь интернет.

Начитавшись подобной информации, подростки, даже еще не имевшие отношений, начинают испытывать отвращение к женщинам вообще. Они не хотят ухаживать, встречаться, строить семью. Женщины кажутся им коварными хищницами, а секс – крайне опасным мероприятием, связанным со многими рисками. Это можно сравнить с отвращением к еде, которое испытывает анорексичка. С каждым днем психическое нарушение усиливается, а шансов на здоровую семью становится меньше и меньше.

7 - половая дезориентация

Ну и последняя беда современного мужчины. Полная неспособность ориентироваться в огромном массиве информации о сексе. Множество техник, движений, поз и видов секса, о которых раньше даже не знали, создают в голове мужчины адский коктейль, с которым не понятно, что делать.

Кто из гуру врет, а кто говорит правду? Существует ли точка G? Точно ли подруга достигала оргазма, и если да, то как это проверить? Иногда этих вопросов становится так много, что мужчина попросту теряется. Он не знает, что в сексе хорошо, а что плохо, что допустимо, а что нет. И в результате иногда предпочитает отказаться от этого нервирующего секса вообще…

Словом, современный мужчина – это существо хрупкое, нервное, и чрезвычайно ленивое. А вы говорите "только одно и надо"… Согласны с тем, что со времен наших бабушек отношение мужчин к сексу изменилось?

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