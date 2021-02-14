7 найпопулярніших сайтів для романтичних знайомств в Україні

Під час карантину знайомитися з кимось на вулиці стало неможливим і багато хто перейшов на спеціальні сайти. Останнім часом вони стали чи не єдиним способом розширити коло спілкування, а, можливо, і знайти свою любов.

Тому якщо ви залишилися одні в День всіх закоханих, то не варто впадати у відчай. Спробуйте познайомитися з кимось у мережі. OBOZREVATEL зробив добірку найпопулярніших порталів, де багато українців змогли познайомитися зі своєю другою половинкою й укласти щасливий шлюб.

1. MAMBA

Це один із перших сайтів знайомств, тому тут багато спаму і шахраїв. При цьому, користувачі шукають знайомства переважно для інтиму. На Mamba також неприємним є те, що в першому ж повідомленні надсилають фото інтимного змісту.

Плюси: широке географічне охоплення і велика кількість користувачів

Мінуси: потрібно купувати VIP-акаунт (без нього бідний функціонал), багато пропозицій інтиму.

Сайт Mamba з'явився в 2002 році Скриншот сайту

2. LOVE.UA

Це суто український сервіс для знайомства і спілкування, яким можна користуватися як із комп'ютера, так і завантажити у вигляді додатку на iOS або андроїд. Можна написати повідомлення вподобаному користувачеві, посміхнутися або оцінити фотографії. Також можна поставити в статус свій настрій і заявити про бажання. Наприклад, поставити "хочу в кіно" або "без настрою".

Плюси: тільки для жителів України, швидка реєстрація.

Мінуси: незручний інтерфейс.

Український сервіс для знайомства і спілкування Скриншот сайту

3. TINDER

Ця програма популярна не тільки на території України, а й у всьому світі. Тому тут можна знайти пару практично в будь-якому куточку планети. Плюсом є також те, що геолокація підбирає потенційних партнерів, які є поблизу (мінімальна відстань – 1 км, проте можна розширити до декількох сотень кілометрів). Елементарний інтерфейс, можливість приєднати профіль в інстаграм (щоб не довантажувати купу фото) й убезпечити себе від настирливих користувачів роблять цей додаток одним із кращих для знайомств у мережі. Так, тільки взаємно підтверджені користувачі можуть почати спілкування.

Плюси: спілкування, тільки коли симпатія взаємна; простий інтерфейс.

Мінуси: недостатньо конкретна геолокація, багато реклами.

Додаток Тіндер шукає людей поблизу makeout.by

4. BADOO

Сайт знайомств, у якого практично стільки ж переваг, скільки й недоліків. Брак інформації в анкеті компенсується великою кількістю користувачів із різних країн, що буде корисно тим, хто хоче підтягнути іноземну мову з носієм. Цікавою функцією програми є пошук свого двійника серед зовні схожих людей. Також можна ввімкнути місце розташування і подивитися, хто поруч.

Плюси: функція "люди поруч", загальносвітове охоплення, безплатний широкий функціонал.

Мінуси: рандомний підбір партнерів.

На Badoo є функція "люди поруч" play-apk.net

5. EDARLING

Портал, на якому міститься 13 мільйонів анкет по всьому світу. Відмінністю Edarling є унікальна система підбору кандидатів за допомогою тесту на 30 хвилин. Так, після реєстрації й виконаного тесту вам "випадають" анкети користувачів, максимально сумісних із вами за характером і критеріям, які ви вказали. Мінусом є неможливість написати іншим користувачам сайту. Для цього потрібно купити абонемент.

Плюси: багато унікальних користувачів, підбір партнера за характером.

Мінуси: не можна користуватися безплатно, тест дуже довгий і стомлює.

Портал Edaring орієнтується на тих, хто хоче знайти партнера для серйозних стосунків Скриншот сайту

6. LINKYOU

На цьому сайті найчастіше шукають другу половинку за спільними інтересами та заняттями. Тому під час реєстрації потрібно вказувати не тільки ім'я і вік, але й вид діяльності, ким працюєте і мету знайомства. На LinkYou можна знайти партнера своєї національності й віросповідання. Варто зазначити, що на сайті майже 50 тис. користувачів.Із цього можна зробити висновок, що сервіс поки не популярний серед українців.

Плюси: зручний пошук партнера за інтересами, повністю безплатний.

Мінуси: сервіс новий і розрахований в основному на аудиторію країн СНД, тому містить мало анкет.

Скриншот сайту linkyou.ru

7. TEAMO

На цьому сайті також потрібно заповнювати розширену анкету, яка більше схожа на резюме. Так, обов'язково потрібно вказувати знання мов, наявність дітей і шкідливих звичок, своє віросповідання, статуру і навіть стан здоров'я. В обов'язковому порядку треба буде пройти і психологічне тестування. Цікаво, що модератори відразу перевіряють ваше завантажене фото. Якщо його не буде або замість вас буде якась знаменитість або навіть кішка, то ваш запит про створення анкети відхилять.

Плюси: велика кількість анкет, тести на психологічну та астрологічну сумісність.

Мінуси: потрібно купувати преміумакаунт, можна познайомитися тільки з людьми з України та Росії.

На цьому сайті потрібно пройти психологічні тести Скриншот сайту

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