''Це тривало 10 років": румунська модель поділилася історією про сексуальне рабство

20-річну фотомодель з Румунії Олену обманом заманили до Великобританії і продали в сексуальне рабство, змушуючи обслуговувати десятки чоловіків протягом десяти років.

Так, історією вона поділилася для видання The Sun. За словами дівчини, вона завжди мріяла домогтися блискучої кар'єри в модельному бізнесі, й одного разу, один зі знайомих батьків сказав їй, що з її спокусливими зовнішніми даними вона легко зможе стати зіркою. Він переконав Олену полетіти на фотосесію в Лондон, і вже наступного дня вона позувала для сексуальних знімків бікіні і білизни.

Фото: The Sun

"Я дуже нервувала, зовсім не цього чекала. Я повернулася до хлопця і сказала, що відчуваю себе некомфортно. Він дав мені таблетку і сказав, що мені стане краще. Але після фотосесії я дізналася, що винна їм 100 євро за квартиру, 200 за фото і 500 у місяць за оренду квартири", — поділилася Олена.

Фото: The Sun

Також вона розповіла, що від неї зажадали, щоб вона відпрацьовувала борг у підпільному борделі. Бандити пригрозили, що в разі незгоди вони вб'ють її сім'ю в Румунії. Їй доводилося щоночі спати з кількома незнайомцями, які платили по 120 фунтів на годину.

Фото: The Sun

Також вона зазначила, що була врятована тільки тоді, коли їй на допомогу прийшла клієнтка зі зв'язками зі злочинного світу.

Фото: The Sun

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