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''Це тривало 10 років": румунська модель поділилася історією про сексуальне рабство

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20-річну фотомодель з Румунії Олену обманом заманили до Великобританії і продали в сексуальне рабство, змушуючи обслуговувати десятки чоловіків протягом десяти років.

Так, історією вона поділилася для видання The Sun. За словами дівчини, вона завжди мріяла домогтися блискучої кар'єри в модельному бізнесі, й одного разу, один зі знайомих батьків сказав їй, що з її спокусливими зовнішніми даними вона легко зможе стати зіркою. Він переконав Олену полетіти на фотосесію в Лондон, і вже наступного дня вона позувала для сексуальних знімків бікіні і білизни.

''Це тривало 10 років": румунська модель поділилася історією про сексуальне рабство

Фото: The Sun

"Я дуже нервувала, зовсім не цього чекала. Я повернулася до хлопця і сказала, що відчуваю себе некомфортно. Він дав мені таблетку і сказав, що мені стане краще. Але після фотосесії я дізналася, що винна їм 100 євро за квартиру, 200 за фото і 500 у місяць за оренду квартири", — поділилася Олена.

''Це тривало 10 років": румунська модель поділилася історією про сексуальне рабство

Фото: The Sun

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Також вона розповіла, що від неї зажадали, щоб вона відпрацьовувала борг у підпільному борделі. Бандити пригрозили, що в разі незгоди вони вб'ють її сім'ю в Румунії. Їй доводилося щоночі спати з кількома незнайомцями, які платили по 120 фунтів на годину.

''Це тривало 10 років": румунська модель поділилася історією про сексуальне рабство

Фото: The Sun

Також вона зазначила, що була врятована тільки тоді, коли їй на допомогу прийшла клієнтка зі зв'язками зі злочинного світу.

''Це тривало 10 років": румунська модель поділилася історією про сексуальне рабство

Фото: The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська ескортниця Наталія розкрила таємниці пікантного бізнесу на Близькому Сході. Так, дівчина розповіла, що жила на особистих островах члена правлячої династії наслідного принца Об'єднаних Арабських Еміратів Хамдана ібн Мохаммеда Аль Мактум.

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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"клиентка со связями преступного мира"... "Дебилы, бл..." (с)
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