Сексуальна модель вразила мережу гарячими знімками в бікіні

Британська супермодель Демі Роуз, прозвана західними ЗМІ "копією" американської супермоделі Кім Кардашьян, показала свої форми під час реклами бікіні.

23-річна зірка продемонструвала пишну фігуру на зйомках своєї нової лінії купальників з модним брендом Oh Polly в Лос-Анджелесі, повідомляє Daily Mail.

Демі Роуз dailymail

Демі Роуз dailymail

Демі Роуз dailymail

Демі Роуз dailymail

Купальники й бікіні з лінії Демі Роуз є досить бюджетними, і придбати їх зможуть багато охочих. Також модель займається випуском суконь і комбінезонів.

Демі Роуз dailymail

Демі Роуз dailymail

Демі пильно стежить за своєю фігурою, відмовляючи собі в багатьох задоволеннях. Одними з нечисленних радощів для дівчини є горіхи і арахісове масло. Сама модель зазначає, що вона швидко набирає у вазі, тому їй складно стежити за своєю фігурою і прекрасно виглядати в купальниках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модель Демі Роуз спантеличила фанатів пікантним відеороликом. На відео дівчина спокусливо пила з пляшки, що викликало у багатьох користувачів досить неоднозначні асоціації з еротичним підтекстом.

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