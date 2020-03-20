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20 березня • оновлено в 06:01
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Секс під час карантину: чи можна заразитися коронавірусом від партнера

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Вчені пояснили, що поки не існує підтверджень того, що коронавірус передається під час сексу.

Про це повідомляє видання Guardian. "Немає доказів того, що Covid-19 може передаватися під час вагінального або анального сексу. Однак слід пам'ятати, що вірус може потрапити в організм зі слиною під час поцілунків", – сказав доктор Карлос Родрігес-Діас.

Секс під час карантину: чи можна заразитися коронавірусом від партнера

Фото: freepik.com

Водночас експертка Джулія Маркус порекомендувала не шукати нових сексуальних партнерів під час пандемії.

Секс під час карантину: чи можна заразитися коронавірусом від партнера

Фото: freepik.com

"Якщо ви живете з постійним сексуальним партнером і не маєте ніяких симптомів або можливого зараження, секс насправді може стати класним способом проведення часу, допоможе підтримувати відносини та полегшити стрес під час складного періоду", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська порноактриса Любов Бушуєва, відома під псевдонімом Лола Тейлор пообіцяла зайнятися сексом з тим, хто створить вакцину від коронавірусу.

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Автор
Крістіна Долматова
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