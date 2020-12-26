Секс і спорт: у чому залежність

Катерина Романова Lady 09:40, 26.12.2020

За назвою тексту, стає відразу зрозуміло, про що піде мова. Про те, як залежить жіноче лібідо від занять спортом і як воно впливає на життя.

Спорт підсилює енергію будь-якої людини. Жіноча енергія – вона особлива. Своєю енергією жінка наповнює чоловіка і стимулює його на подвиги, так сказати.

Якщо жінка не займається спортом – її енергія знаходиться на нулі і відповідно вона не може наповнити свого чоловіка на ментальному рівні.

Тоді чоловік з легкою душею йде в ресторан або в бар, де весело зливає свою енергію в алкоголі, тому що він не отримав достатньо потрібної жіночої енергії для того, щоб вивести свою власну енергію на матеріальний рівень і щоб його не расперло від його власної нереалізованої енергії він буде пити, гуляти і насолоджуватися життям вже без цієї жінки.

Тому, милі дівчата красуні, королеви – нічого не вимагайте від чоловіків. Займіться собою, і ви побачите, як за місяць регулярного спорту у вас зміниться життя.

Завжди займайся собою.

Ти сама будуєш своє життя і тільки в наповненому стані, активна, весела, з блиском в очах і надлишком ендорфінів ти зможеш надихнути свого чоловіка. А він в свою чергу здивує тебе.

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