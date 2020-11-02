Секс-фітнес: п'ять вправ, які поліпшать якість сексу і допоможуть відчути оргазм

Практично кожен день ми зустрічаємо нові комплекси вправ, видів спорту, корисних на різні групи м'язів, для суглобів і розтяжки. Однак, про один вид гімнастики досі багато хто говорить із соромом. Йдеться про тренування інтимних м'язів.

OBOZREVATEL підготував комплекс з п'яти вправ, які принесуть користь у сексуальному житті.

Міст на спині

Про користь вправи "місток", який ми всі робили ще на шкільних уроках фізкультури, говорять багато фітнес-тренери та інструктори з йоги. На основі "містка" робиться безліч асан в йозі, але мало хто знає, що він корисний також і для інтимного життя, тому що тонізує м'язи спини і тазу, що буде вкрай корисним для яскравого сексуального досвіду.

Вправа. Потрібно лягти на спину, витягнути руки вздовж тіла долонями вниз. Потім обидві ноги зігнути в колінах і плавно підняти таз, спираючись на плечі і п'яти. Плавно піднімати таз, затриматися в цьому положенні на 30-60 секунд, після чого плавно опуститися. Таким чином ви "розбудите" м'язи тазового дна і забезпечите приплив крові, крім того – і до статевих органів.

Вправа місток www.livingfit.se

Ромб

Вправа "ромб" також є вкрай корисною для м'язів таза і найголовніше – тренує вагінальні м'язи. Крім того, приємним бонусом "ромба" є також "прокачування" внутрішньої сторони стегна і благотворна дія на колінні суглоби, а також на м'язи преса.

Вправа. Необхідно знову лягти на спину, потім витягнути руки вздовж тіла вниз долонями. Ноги потрібно підняти вгору під прямим кутом – тобто, перпендикулярно підлозі. Потім зімкніть п'яти разом і повільно витягайте ноги, при цьому – не розмикаючи ступень. Наступний крок – напружуючи м'язи живота, підняти голову на п'ять-сім сантиметрів над підлогою, потім плавно опустити. Подібних повторів потрібно зробити 16 разів. Головне – стежте за тим, щоб все робити плавно.

Вправа ромб hack-bio.medium.com

Жабка

Ця вправа відома нам також з дитинства, перш за все тому, що вона дуже корисна для попереку і постави. Однак, "жабка" є дуже популярною асаною, яку запропонувала відомий тренер з йоги Леслі Ховард з Окленда. Саме вона була першою, хто розкрив і ще одну "корисність" вправи – "жабка" розкриває внутрішню поверхню стегна, тренує тазове дно і призводить в рухливість тазостегновий суглоб.

Вправа. Потрібно лягти на підлогу животом, але під таз слід підкласти або невеликий валик, або скручены рушники. Тобто, необхідно зробити так, щоб таз і стегна були вище живота. Потім витягнути руки вперед і прийняти позу "жабки", зігнувши ноги і руки під прямим кутом. У цьому положенні затриматися на три хвилини і повернутися у вихідну позицію.

Є і другий варіант – зробити "жабку" з поперечного напівшпагаті. Розведіть ноги максимально в сторони, потім нахиліться вперед, "впадіть" на руки і зведіть ноги ззаду в положення "жабки". Для того, щоб було легше, згадайте, як плавати в басейні стилем брас.

Вправа жабка moscow.sm-news.ru

Присідання з бічними випадами

Ні для кого не буде секретом, що присідання в будь-яких видах, вкрай корисні для м'язів ніг. Приседи підтягують сідниці, тонізують м'язи стегна, а також розвивають гнучкість. Приседи з бічними випадами також корисні і для колінних суглобів, тому що на певному етапі йде навантаження всього тіла на кожне коліно. А ще присідання корисні і для інтимного життя, адже, якщо вірити сексологам, дозволяють намацати точку G і забезпечують рухливість тазового суглобу.

Вправа. Робиться все просто. Для початку, поставте ноги на ширину плечей, після чого починайте плавне присідання з навантаженням на одне коліно, другою ногою упріться в землю і не згинайте в коліні. У положенні сидячи проведіть 10 секунд, потім плавно піднімайтеся – виконайте 10-20 повторень на кожну ногу.

Бічні випади www.pinterest.it

Чудо-велосипед

Ця вправа нам також знайома з дитинства – лежачи на спині, описувати ногами кругові рухи, нібито ми їдемо на велосипеді. Подібна гімнастика корисна для поздовжніх м'язів стегна, окрім того є ефективним засобом для "скидання" обсягу стегон і профілактикою целюліту. Однак, вона також вкрай корисна і для інтимного життя, тому що при виконанні цієї вправи в організмі збільшується кількість тестостерону, який посилює процес сексуального збудження.

Вправа. Потрібно лягти на спину, руки покласти за голову, а ноги на підлогу. Потім витягнути ліву ногу на 30 см над підлогою і тягнутися коліном до грудей. Якщо коліно – ліве, то ліктем правої руки тягнутися назустріч і навпаки. Повторити по 10 разів, після чого поміняти ногу. Виконання цієї вправи має нагадувати їзду на велосипеді.

Чудо-велосипед yes-fitness.ru

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